Экс-тренер «Кайрата» сделал прогноз на матч Лиги Европы с «Хапоэлем»

«Не слишком хорошо знаю соперника “Кайрата”, но казахстанская команда очень опасна на контратаках. В первом поединке вполне возможна ничья со счетом 1:1, а во втором — казахская дружина выиграет, я надеюсь, потому что желаю “Кайрату” всего наилучшего. То, что чемпионат Израиля еще не стартовал, является плюсом для “Кайрата”. Первая игра на выезде — это тоже предпочтительнее, чем наоборот. Ну, и жара в Израиле вряд ли создаст серьезные проблемы такой команде, как “Кайрат”. Поставлю на результативную ничью в этом матче», — сказал специалист.