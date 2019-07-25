Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Яблонец
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
18:00
Габала
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Шериф
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Все события
Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13:40 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» сделал прогноз на матч Лиги Европы с «Хапоэлем»

Бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер сделал прогноз на матч алматинского клуба с израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Наверх

«Не слишком хорошо знаю соперника “Кайрата”, но казахстанская команда очень опасна на контратаках. В первом поединке вполне возможна ничья со счетом 1:1, а во втором — казахская дружина выиграет, я надеюсь, потому что желаю “Кайрату” всего наилучшего. То, что чемпионат Израиля еще не стартовал, является плюсом для “Кайрата”. Первая игра на выезде — это тоже предпочтительнее, чем наоборот. Ну, и жара в Израиле вряд ли создаст серьезные проблемы такой команде, как “Кайрат”. Поставлю на результативную ничью в этом матче», — сказал специалист.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:30

Хапоэль Беэр-Шева-Кайрат-

Матч «Хапоэль» — «Кайрат» пройдет сегодня, 25 июля, в Беэр-Шеве и начнется в 23:30 по столичному времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Ответный матч команды проведут 1 августа в Алматы.

Напомним, Феррер возглавил «Кайрат» летом 2017 года.

Под его руководством алматинский клуб дважды выиграл Кубок Казахстана и дважды стал серебряным призером чемпионата страны. В октябре прошлого года алматинский клуб уволил испанца. Спустя месяц «Кайрат» назначил на вакантный пост белоруса Алексея Шпилевского.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хапоэль Беэр-Шева
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Баландин с лучшим результатом сезона пробился во второй финал ЧМ-2019 по плаванию
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Шестая смерть: за что сражался Максим Дадашев
Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки
СМИ: Футболистом «Ювентуса» интересуются в «Зените»
Капитан соперника «Краснодара» в ЛЧ поссорился с тренером
«Тоттенхэма» готов купить игрока «Ювентуса» за €90 млн
Круче Бузовой: Хабиб возглавил рейтинг российских звезд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь