Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Партизани
Шериф
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК Л
Левски
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Габала
Динамо Тб
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вентспилс
Гзира Юнайтед
20
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Яблонец
21
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
17:12 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: «Арсенал» учел ошибки «Уфы» перед дебютом в Лиге Европы

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб «Арсенал» перед дебютом в Лиге Европы учел ошибки «Уфы», которая в сезоне-2018/19 впервые сыграла на международной арене, а по итогам чемпионата России избежала вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), только обыграв в стыковых матчах «Томь» (2:0 — дома, 0:1 — на выезде). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Сергей Кирьяков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в четверг матчем второго отборочного раунда против азербайджанского «Нефтчи». Начало игры — 20:00 мск. Ответная встреча состоится в Баку 1 августа.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:00

Арсенал Т-Нефтчи-

«Первый матч в истории тульского футбола на таком уровне — сегодня и зрители будут, и игроки выйдут с соответствующим настроением, — сказал Кирьяков. — Все ждут победы, в том числе и я. “Арсенал” неплохо стартовал, показав, что даже после ухода ведущих игроков, которые определяли лицо команды в прошлом сезоне, может играть. Два матча подтвердили, что все не так плохо и надо держать ту планку, которую команда задала сама себе».

«В прошлом сезоне Резиуан Мирзов, Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев делали игру, — признал Кирьяков. — Конечно, сразу же тяжело их заменить, но мы видим, что в двух первых турах команда забила четыре мяча. “Арсенал” прилично обновляется в каждом сезоне, сейчас пришел румын Александру Тудорие, вернулся Горан Чаушич. Плюс, Эванс Кангва уже второй сезон играет».

«Сегодня матч будет другого уровня, но хочется, чтобы “Арсенал” выиграл и сделал себе задел перед ответной встречей. Думаю, прошлогодний опыт “Уфы” должен быть проанализирован “Арсеналом”. Руководители — футбольные люди, они понимают, что тяжело играть на три фронта, в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы. Думаю, ошибки “Уфы” были учтены, ее опыт был использован и такое не повторится», — резюмировал специалист.

Кирьяков работал в «Арсенале» с 2016 по 2017 год. Под его руководством туляки заняли 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили прописку в премьер-лиге, по сумме двух стыковых матчей обыграв «Енисей» (1:2 — на выезде, 1:0 — дома).
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтчи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Русская пловчиха стала сенсацией ЧМ по плаванию
Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки
«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб
«Краснодар» идет ва-банк? Главные вопросы по трансферам клуба
«Тоттенхэм» готов купить игрока «Ювентуса» за €90 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь