Эксперт: «Арсенал» учел ошибки «Уфы» перед дебютом в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в четверг матчем второго отборочного раунда против азербайджанского «Нефтчи». Начало игры — 20:00 мск. Ответная встреча состоится в Баку 1 августа.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 25.07.2019, 20:00 Арсенал Т - Нефтчи -

«Первый матч в истории тульского футбола на таком уровне — сегодня и зрители будут, и игроки выйдут с соответствующим настроением, — сказал Кирьяков. — Все ждут победы, в том числе и я. “Арсенал” неплохо стартовал, показав, что даже после ухода ведущих игроков, которые определяли лицо команды в прошлом сезоне, может играть. Два матча подтвердили, что все не так плохо и надо держать ту планку, которую команда задала сама себе».

«В прошлом сезоне Резиуан Мирзов, Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев делали игру, — признал Кирьяков. — Конечно, сразу же тяжело их заменить, но мы видим, что в двух первых турах команда забила четыре мяча. “Арсенал” прилично обновляется в каждом сезоне, сейчас пришел румын Александру Тудорие, вернулся Горан Чаушич. Плюс, Эванс Кангва уже второй сезон играет».

«Сегодня матч будет другого уровня, но хочется, чтобы “Арсенал” выиграл и сделал себе задел перед ответной встречей. Думаю, прошлогодний опыт “Уфы” должен быть проанализирован “Арсеналом”. Руководители — футбольные люди, они понимают, что тяжело играть на три фронта, в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы. Думаю, ошибки “Уфы” были учтены, ее опыт был использован и такое не повторится», — резюмировал специалист.