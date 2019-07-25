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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пюник» обыграл чешский «Яблонец» в матче квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Армянский «Пюник» на своем поле переиграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

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Встреча, прошедшая в Гюмри, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Артур Миранян (5-я и 30-я минуты), у гостей отличился Мартин Долежал (53).

Ответный матч пройдет в Чехии 1 августа.

Пюник
2:1
Первый тайм: 2:0
Яблонец
Футбол, Лига Европы, Тур 125.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Gyumri City
Главные тренеры
Александр ТархановПетр Рада
Голы
Артур Миранян6′
Мартин Долежал53′
Артур Миранян30′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяФедайи Сан(Швейцария)
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