«Пюник» обыграл чешский «Яблонец» в матче квалификации Лиги Европы
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Армянский «Пюник» на своем поле переиграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Армянский «Пюник» на своем поле переиграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Гюмри, завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Артур Миранян (5-я и 30-я минуты), у гостей отличился Мартин Долежал (53).
Ответный матч пройдет в Чехии 1 августа.
|Александр Тарханов
|Петр Рада
|Артур Миранян
|6′
|Мартин Долежал
|53′
|Артур Миранян
|30′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Федайи Сан(Швейцария)