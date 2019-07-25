«Арсенал» — «Нефтчи». Состав туляков на дебютный матч в еврокубках
Стали известны составы «Арсенала» и «Нефтчи» на первый матч 2-го отборочного раунда в Лиге Европы.
Стали известны составы «Арсенала» и «Нефтчи» на первый матч 2-го отборочного раунда в Лиге Европы.
Для туляков это дебютная игра в еврокубках.
«Арсенал»: Левашов — Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес — Банда, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лисовой — Тудорие.
Запасные — Нигматуллин, Володько, Хагуш, Аджоев, Луценко, Костадинов, Денисов.
«Нефтчи»: С. Агаев — Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк — Мамаду, Мустивар, Махмудов — Дарио Фредерико, Р. Алиев,
Запасные — Маммадов, Мбоджи, Аласкаров, Плателлас, Хаджиев, Т. Ахундов, Вализада.
Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле сегодня, 25 июля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.