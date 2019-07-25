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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Нефтчи». Состав туляков на дебютный матч в еврокубках

Стали известны составы «Арсенала» и «Нефтчи» на первый матч 2-го отборочного раунда в Лиге Европы.

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Для туляков это дебютная игра в еврокубках.

«Арсенал»: Левашов — Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес — Банда, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лисовой — Тудорие.

Запасные — Нигматуллин, Володько, Хагуш, Аджоев, Луценко, Костадинов, Денисов.

«Нефтчи»: С. Агаев — Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк — Мамаду, Мустивар, Махмудов — Дарио Фредерико, Р. Алиев, Джозеф-Монро.

Запасные — Маммадов, Мбоджи, Аласкаров, Плателлас, Хаджиев, Т. Ахундов, Вализада.

Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле сегодня, 25 июля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Арсенал Т
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