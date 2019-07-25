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25 июля, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Шерифа» обыграли албанский «Партизани» в матче квалификации ЛЕ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболисты молдавского «Шерифа» на выезде обыграли албанский клуб «Партизани» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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Встреча, прошедшая в Тиране, завершилась победой «Шерифа» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте Робер Тамбе.

Ответную игру команды проведут 1 августа в Тирасполе.

Партизани
0:1
Первый тайм: 0:1
Шериф
Футбол, Лига Европы, Тур 125.07.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Selman Stermasi
Главные тренеры
Франко ЛердаЗоран Зекич
Голы
Робер Ндип Тамбе23′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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