Футболисты «Шерифа» обыграли албанский «Партизани» в матче квалификации ЛЕ
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболисты молдавского «Шерифа» на выезде обыграли албанский клуб «Партизани» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболисты молдавского «Шерифа» на выезде обыграли албанский клуб «Партизани» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Тиране, завершилась победой «Шерифа» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте Робер Тамбе.
Ответную игру команды проведут 1 августа в Тирасполе.
|Франко Лерда
|Зоран Зекич
|Робер Ндип Тамбе
|23′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)