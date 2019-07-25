«Ордабасы» сыграл вничью с чешским клубом в гостевом матче Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с чешским «Млада-Болеслав» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с чешским «Млада-Болеслав» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в чешском городе
Шымкентская команда открыла счет на 21-й минуте, а автором мяча стал полузащитник из Боснии и Герцеговины Мирзад Механович. Однако в концовке первого тайма хозяевам удалось отыграться благодаря мячу российского форварда Николая Комличенко. В итоге этот результат и стал итоговым в первом матче команд. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Ответная встреча состоится 1 августа в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени
|Душан Угрин мл.
|Кахабер Цхададзе
|Николай Комличенко
|45+2′
|Мирзад Механович
|21′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Цинкевич(Беларусь)