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25 июля, источник: Vesti.kz

«Ордабасы» сыграл вничью с чешским клубом в гостевом матче Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с чешским «Млада-Болеслав» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в чешском городе Млада-Болеслав и завершилась со счетом 1:1.

Шымкентская команда открыла счет на 21-й минуте, а автором мяча стал полузащитник из Боснии и Герцеговины Мирзад Механович. Однако в концовке первого тайма хозяевам удалось отыграться благодаря мячу российского форварда Николая Комличенко. В итоге этот результат и стал итоговым в первом матче команд. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча состоится 1 августа в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде турнира сыграет с лучшим в паре между армянским «Алашкертом» или румынским «ФКСБ» (суд запретил клубу использовать название «Стяуа»).

Млада-Болеслав
1:1
Первый тайм: 1:1
Ордабасы
Футбол, Лига Европы, Тур 125.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Adidas Arena (Mestsky)
Главные тренеры
Душан Угрин мл.Кахабер Цхададзе
Голы
Николай Комличенко45+2′
Мирзад Механович21′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Млада-Болеслав
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Видеообзор матча, в котором "Ордабасы" сыграл вничью в гостях с чешским клубом в Лиге Европы
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