«Ордабасы» сыграл вничью с чешским клубом в гостевом матче Лиги Европы

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2yOkgO6tFdI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча состоялась в чешском городе Млада-Болеслав и завершилась со счетом 1:1.

Шымкентская команда открыла счет на 21-й минуте, а автором мяча стал полузащитник из Боснии и Герцеговины Мирзад Механович. Однако в концовке первого тайма хозяевам удалось отыграться благодаря мячу российского форварда Николая Комличенко. В итоге этот результат и стал итоговым в первом матче команд. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.