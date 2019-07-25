«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1
Тула, соберись!
Тула, соберись!
«Через тернии к звездам: 2011 год — любительская лига, 2019 — Лига Европы», — болельщики «Арсенала» мощно подготовились к историческому матчу с «Нефтчи».
Мы уже привыкли, что Тула — один из самых атмосферных городов
Капитан «Нефтчи» и бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов предупреждал Sport24.
— Уровень «Нефтчи» — вторая восьмерка
Махмудов будто спрогнозировал первый тайм: на 25-й минуте «Нефтчи» провалился на стандарте (повезло, что гол Комбарова отменили
В перерыве Черевченко выпустил Луценко и Костадинова (отдыхать ушли Банда и Костадинов). Третьей замены не случилось — из игроков атаки в заявке у «Арсенала» оставался только Гурам Аджоев.
Во втором тайме Тула больше контролировала мяч, но не создала ни одного убойного момента. «Нефтчи» качественно отоборонялся, сыграв вторым номером, а в концовке чуть не забил второй — Левашова спасла штанга.
«Арсенал» проигрывает в первом еврокубковом матче в истории, но шансы на выход в раунд
|Игорь Черевченко
|Роберто Бордин
|да Силва Дариу Фредерику(Стивен Жозеф-Монрос)
|45+1′
|36
|Михаил Левашов
|1
|Салахат Агаев
|9
|Кирилл Комбаров
81′
|26
|Омар Булудов
79′
|21
|Виктор Альварес
|5
|Антон Кривоцюк
|6
|Максим Беляев
|6
|Воислав Станкович
|8
|Гиа Григалава
|25
|Кирилл Петров
|22
|Даниил Лесовой
|36
|Мамаду Кане
24′
|20
|Горан Чаушич
|28
|Стивен Жозеф-Монрос
|23
|Игорь Горбатенко
|19
|Рауф Алиев
36′
|11
|Сергей Ткачев
90+3′
|93
|Сони Мюстивар
|29
|Ламек Банда
46′
|8
|Эмин Махмудов
68′87′
|48
|Евгений Луценко
|11
|Вангелис Плателлас
|30
|Александру Тудорие
46′
|10
|да Силва Дариу Фредерику
73′
|70
|Георгий Костадинов
|7
|Намик Алескеров
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энеа Йорги(Албания)
|Боковой судья
|Ридигер Чокай(Албания)
|Боковой судья
|Илир Тартарай(Албания)