«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1

Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.07
Валюр
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Домжале
Мальме
22
Футбол. Еврокубки
25.07
Рейнджерс
Прогрес
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Будучност
Заря Лг
13
Футбол. Еврокубки
25.07
Страсбур
Маккаби Хайфа
31
Футбол. Еврокубки
25.07
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Гент
Вииторул
63
Футбол. Еврокубки
25.07
ДАК
Атромитос А
12
Футбол. Еврокубки
25.07
Арис
АЕЛ
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
01
Футбол. Еврокубки
25.07
АЗ
Хеккен
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Люцерн
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Пяст
Рига
32
Футбол. Еврокубки
25.07
Норчепинг
Лиепая
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Види
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
25.07
ЦСКА Сф
Осиек
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Локомотив Пл
Спартак Тр
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Конна'с Куэй
Партизан
01
Футбол. Еврокубки
25.07
Хеугесунн
Штурм
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Лехия
Бреннбю
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Мольде
Чукарички
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Арсенал Т
Нефтчи
01
Футбол. Еврокубки
25.07
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
22
Футбол. Еврокубки
25.07
Флора
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
25.07
Млада-Болеслав
Ордабасы
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Алашкерт
Стяуа
03
Футбол. Еврокубки
25.07
Шахтер С
Эсбьерг
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Гонвед
Университатя Кр
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Чихура
Абердин
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Утрехт
Зриньски
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Партизани
Шериф
01
Футбол. Еврокубки
25.07
АЕК Л
Левски
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Габала
Динамо Тб
02
Футбол. Еврокубки
25.07
Вентспилс
Гзира Юнайтед
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Пюник
Яблонец
21
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
25 июля, источник: Sport24

«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1

Тула, соберись!

Наверх

«Через тернии к звездам: 2011 год — любительская лига, 2019 — Лига Европы», — болельщики «Арсенала» мощно подготовились к историческому матчу с «Нефтчи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы уже привыкли, что Тула — один из самых атмосферных городов премьер-лиги. Но за полчаса до первой игры команды в еврокубках казалось — на стадион реально приехал весь город.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан «Нефтчи» и бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов предупреждал Sport24.

— Уровень «Нефтчи» — вторая восьмерка премьер-лиги. Может, при большом везении — в конце первой. Но у нас есть сильные футболисты. Например, вратарь Салахат Агаев великолепно провел прошлый сезон. И сейчас это лучший кипер в стране. В атаке хорошие легионеры: наш новичок Стивен Жозеф-Монроз и лучший бомбардир Багалий Дабо. Оба — из Франции. Тренер — итальянец, Роберто Бордин. Как игрок он провел больше 100 матчей за «Наполи». До нас тренировал «Шериф» и уже играл в России — против «Локомотива» в группе Лиги Европы два года назад. Вообще, итальянцы больше любят защищаться, но Бордин ставит нам атакующий футбол. Ну и тактику любит, конечно же. Наверное, это мой сильнейший тренер в плане нападения.

Махмудов будто спрогнозировал первый тайм: на 25-й минуте «Нефтчи» провалился на стандарте (повезло, что гол Комбарова отменили из-за офсайда), но в остальном смотрелся очень бодро, а прямо перед перерывом забил.

Жозеф-Монроуз пробежался по флангу, отыгрался в стенку и прострелил в штрафную. Там уронили Махмудова, а Левашов почему-то не дотянулся до мяча. В итоге Дарио да Силва бил по пустым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве Черевченко выпустил Луценко и Костадинова (отдыхать ушли Банда и Костадинов). Третьей замены не случилось — из игроков атаки в заявке у «Арсенала» оставался только Гурам Аджоев.

Во втором тайме Тула больше контролировала мяч, но не создала ни одного убойного момента. «Нефтчи» качественно отоборонялся, сыграв вторым номером, а в концовке чуть не забил второй — Левашова спасла штанга.

«Арсенал» проигрывает в первом еврокубковом матче в истории, но шансы на выход в раунд плей-офф по-прежнему есть. В Баку команде Черевченко нужно отыгрываться с 0:1 дома.

Арсенал Т
0:1
Первый тайм: 0:1
Нефтчи
Футбол, Лига Европы, Тур 125.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арсенал
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоРоберто Бордин
Голы
да Силва Дариу Фредерику(Стивен Жозеф-Монрос)45+1′
Составы команд
36Михаил Левашов
1Салахат Агаев
9Кирилл Комбаров
81′
26Омар Булудов
79′
21Виктор Альварес
5Антон Кривоцюк
6Максим Беляев
6Воислав Станкович
8Гиа Григалава
25Кирилл Петров
22Даниил Лесовой
36Мамаду Кане
24′
20Горан Чаушич
28Стивен Жозеф-Монрос
23Игорь Горбатенко
19Рауф Алиев
36′
11Сергей Ткачев
90+3′
93Сони Мюстивар
29Ламек Банда
46′
8Эмин Махмудов
68′87′
48Евгений Луценко
11Вангелис Плателлас
30Александру Тудорие
46′
10да Силва Дариу Фредерику
73′
70Георгий Костадинов
7Намик Алескеров
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)6
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
9Фолы15
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнеа Йорги(Албания)
Боковой судьяРидигер Чокай(Албания)
Боковой судьяИлир Тартарай(Албания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтчи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста Жиркова раскрыла секрет своей сексуальной фигуры
Дочь Ларионова призналась, что задумывалась о самоубийстве: «В голове поселился другой человек»
Русская пловчиха стала сенсацией ЧМ по плаванию
Залетел в Forbes. Хабиб стал самым успешным человеком в России
«В некоторых аспектах я впереди Мбаппе». Кто перешел в «Динамо»
«Краснодар» идет ва-банк? Главные вопросы по трансферам клуба
«Боруссия» ведет переговоры о трансфере игрока «Барселоны»
СМИ: ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь