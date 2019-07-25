«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1

«Через тернии к звездам: 2011 год — любительская лига, 2019 — Лига Европы», — болельщики «Арсенала» мощно подготовились к историческому матчу с «Нефтчи».

Мы уже привыкли, что Тула — один из самых атмосферных городов премьер-лиги. Но за полчаса до первой игры команды в еврокубках казалось — на стадион реально приехал весь город.

Капитан «Нефтчи» и бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов предупреждал Sport24.

— Уровень «Нефтчи» — вторая восьмерка премьер-лиги. Может, при большом везении — в конце первой. Но у нас есть сильные футболисты. Например, вратарь Салахат Агаев великолепно провел прошлый сезон. И сейчас это лучший кипер в стране. В атаке хорошие легионеры: наш новичок Стивен Жозеф-Монроз и лучший бомбардир Багалий Дабо. Оба — из Франции. Тренер — итальянец, Роберто Бордин. Как игрок он провел больше 100 матчей за «Наполи». До нас тренировал «Шериф» и уже играл в России — против «Локомотива» в группе Лиги Европы два года назад. Вообще, итальянцы больше любят защищаться, но Бордин ставит нам атакующий футбол. Ну и тактику любит, конечно же. Наверное, это мой сильнейший тренер в плане нападения.

Махмудов будто спрогнозировал первый тайм: на 25-й минуте «Нефтчи» провалился на стандарте (повезло, что гол Комбарова отменили из-за офсайда), но в остальном смотрелся очень бодро, а прямо перед перерывом забил.

Жозеф-Монроуз пробежался по флангу, отыгрался в стенку и прострелил в штрафную. Там уронили Махмудова, а Левашов почему-то не дотянулся до мяча. В итоге Дарио да Силва бил по пустым.

В перерыве Черевченко выпустил Луценко и Костадинова (отдыхать ушли Банда и Костадинов). Третьей замены не случилось — из игроков атаки в заявке у «Арсенала» оставался только Гурам Аджоев.

Во втором тайме Тула больше контролировала мяч, но не создала ни одного убойного момента. «Нефтчи» качественно отоборонялся, сыграв вторым номером, а в концовке чуть не забил второй — Левашова спасла штанга.