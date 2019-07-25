«Кайрат» из-за пенальти и отмененного гола проиграл «Хапоэлю» в Израиле в первом матче Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» проиграл израильскому «Хапоэлю» из
Алматинский «Кайрат» проиграл израильскому «Хапоэлю» из
Встреча, состоявшаяся в
Первый мяч был забит на десятой минуте с пенальти, а его автором стал Рамзи Сафури. «Кайрат» мог отыграться еще до перерыва, но в итоге алматинская команда не смогла реализовать свои моменты.
После перерыва подопечные Алексея Шпилевского продолжили создавать опасность у ворот хозяев, но в итоге именно футболисты «Хапоэля» забили второй мяч. Произошло это на 63-й минуте после точного удара головой в исполнении Эдена Шамира.
В компенсированное ко второму тайму время футболисты «Кайрата» смогли поразить ворота хозяев. Мяч в ворота добил Елдос Ахметов. Однако судья матча усмотрел в этом моменте нарушение правил и отменил гол.
В итоге «Кайрат» потерпел поражение со счетом 0:2 и осложнил себе задачу по выходу в следующий раунд Лиги Европы.
Ответная встреча команд состоится 1 августа в Алматы. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде турнира сыграет с лучшим в паре между шведским «Норрчепингом» и латвийской «Лиепаей».
Напомним, ранее в рамках второго отборочного раунда турнира «Астана» сыграла вничью 0:0 с андоррской «Санта-Коломой», а «Ордабасы» вничью со счетом 1:1 завершил матч против чешского «Млада-Болеслав».
|Барак Бахар
|Алексей Шпилевский
|62092
|10′
|45654
|63′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)