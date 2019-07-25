«Кайрат» из-за пенальти и отмененного гола проиграл «Хапоэлю» в Израиле в первом матче Лиги Европы

Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.07
Валюр
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Домжале
Мальме
22
Футбол. Еврокубки
25.07
Рейнджерс
Прогрес
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Будучност
Заря Лг
13
Футбол. Еврокубки
25.07
Страсбур
Маккаби Хайфа
31
Футбол. Еврокубки
25.07
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Гент
Вииторул
63
Футбол. Еврокубки
25.07
ДАК
Атромитос А
12
Футбол. Еврокубки
25.07
Арис
АЕЛ
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
01
Футбол. Еврокубки
25.07
АЗ
Хеккен
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Люцерн
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Пяст
Рига
32
Футбол. Еврокубки
25.07
Норчепинг
Лиепая
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Види
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
25.07
ЦСКА Сф
Осиек
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Локомотив Пл
Спартак Тр
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Конна'с Куэй
Партизан
01
Футбол. Еврокубки
25.07
Хеугесунн
Штурм
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Лехия
Бреннбю
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Мольде
Чукарички
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Арсенал Т
Нефтчи
01
Футбол. Еврокубки
25.07
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
22
Футбол. Еврокубки
25.07
Флора
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
25.07
Млада-Болеслав
Ордабасы
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Алашкерт
Стяуа
03
Футбол. Еврокубки
25.07
Шахтер С
Эсбьерг
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Гонвед
Университатя Кр
00
Футбол. Еврокубки
25.07
Чихура
Абердин
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Утрехт
Зриньски
11
Футбол. Еврокубки
25.07
Партизани
Шериф
01
Футбол. Еврокубки
25.07
АЕК Л
Левски
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Габала
Динамо Тб
02
Футбол. Еврокубки
25.07
Вентспилс
Гзира Юнайтед
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Пюник
Яблонец
21
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
25 июля, источник: Vesti.kz

«Кайрат» из-за пенальти и отмененного гола проиграл «Хапоэлю» в Израиле в первом матче Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» проиграл израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в Беэр-Шеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу израильской команды.

Первый мяч был забит на десятой минуте с пенальти, а его автором стал Рамзи Сафури. «Кайрат» мог отыграться еще до перерыва, но в итоге алматинская команда не смогла реализовать свои моменты.

После перерыва подопечные Алексея Шпилевского продолжили создавать опасность у ворот хозяев, но в итоге именно футболисты «Хапоэля» забили второй мяч. Произошло это на 63-й минуте после точного удара головой в исполнении Эдена Шамира.

В компенсированное ко второму тайму время футболисты «Кайрата» смогли поразить ворота хозяев. Мяч в ворота добил Елдос Ахметов. Однако судья матча усмотрел в этом моменте нарушение правил и отменил гол.

В итоге «Кайрат» потерпел поражение со счетом 0:2 и осложнил себе задачу по выходу в следующий раунд Лиги Европы.

Ответная встреча команд состоится 1 августа в Алматы. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде турнира сыграет с лучшим в паре между шведским «Норрчепингом» и латвийской «Лиепаей».

Напомним, ранее в рамках второго отборочного раунда турнира «Астана» сыграла вничью 0:0 с андоррской «Санта-Коломой», а «Ордабасы» вничью со счетом 1:1 завершил матч против чешского «Млада-Болеслав».

Хапоэль Беэр-Шева
2:0
Первый тайм: 1:0
Кайрат
Футбол, Лига Европы, Тур 125.07.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Yaakov Turner Toto Stadium
Главные тренеры
Барак БахарАлексей Шпилевский
Голы
6209210′
4565463′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хапоэль Беэр-Шева
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Видеообзор матча, в котором "Ордабасы" сыграл вничью в гостях с чешским клубом в Лиге Европы
«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи»
Русская пловчиха стала сенсацией ЧМ по плаванию
Залетел в Forbes. Хабиб стал самым успешным человеком в России
«В некоторых аспектах я впереди Мбаппе». Кто перешел в «Динамо»
«Краснодар» идет ва-банк? Главные вопросы по трансферам клуба
«Боруссия» ведет переговоры о трансфере игрока «Барселоны»
СМИ: ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь