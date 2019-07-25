«Кайрат» из-за пенальти и отмененного гола проиграл «Хапоэлю» в Израиле в первом матче Лиги Европы

Встреча, состоявшаяся в Беэр-Шеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу израильской команды.

Первый мяч был забит на десятой минуте с пенальти, а его автором стал Рамзи Сафури. «Кайрат» мог отыграться еще до перерыва, но в итоге алматинская команда не смогла реализовать свои моменты.

После перерыва подопечные Алексея Шпилевского продолжили создавать опасность у ворот хозяев, но в итоге именно футболисты «Хапоэля» забили второй мяч. Произошло это на 63-й минуте после точного удара головой в исполнении Эдена Шамира.

В компенсированное ко второму тайму время футболисты «Кайрата» смогли поразить ворота хозяев. Мяч в ворота добил Елдос Ахметов. Однако судья матча усмотрел в этом моменте нарушение правил и отменил гол.

В итоге «Кайрат» потерпел поражение со счетом 0:2 и осложнил себе задачу по выходу в следующий раунд Лиги Европы.

Ответная встреча команд состоится 1 августа в Алматы. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде турнира сыграет с лучшим в паре между шведским «Норрчепингом» и латвийской «Лиепаей».