Черевченко после поражения «Арсенала» от «Нефтчи»: русская пословица и заезженный стереотип

Источник: Спорт-Экспресс

Проблемы

Игорь Черевченко сразу признал, что у его команды многое не получилось в игре. При этом он не стал искать оправдания, но выразил намерение исправить ситуацию в ответной встрече в Баку 1 августа.

— Много что не получилось, — начал тренер оружейников послематчевую пресс-конференцию. — Плохо выходили из-под прессинга, который нам с первых минут навязал «Нефтчи». Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, почти не было ударов по воротам. А как без этого можно забить гол? Где-то так. «Нефтчи» очень здорово сыграл в обороне. По футбольному скажу: сидели на пятках у наших игроков. То, что они, видимо, хотели — эта задумка получилась.

— Среди причин неудачной игры можно назвать фактор, что команда могла перегореть?

— Знаете, это уже не детско-юношеский футбол. Здесь опытные футболисты, играли в сборных или просто немало матчей провели. Не собираюсь сваливать на то, что перегорели. Проиграли — значит, по делу. Но скажу еще одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и после 0:0 нужно было бы забивать в гостях. Так что ничего не потеряно.

И хочу поблагодарить болельщиков. К сожалению, мы их не порадовали. Большое им спасибо, поддержка была сумасшедшая. «Нефтчи» каждый год играет в еврокубках, мы — первый матч. Как по русской пословице: первый блин комом.

Фраза

Также Черевченко не стал сравнивать уровень соперника с командами чемпионата России. Однако при этом нашел в игре что-то общее с неудачным первым таймом стартового тура РПЛ с «Динамо» (1:1) — в отличие от хорошего начала встречи с «Крыльями Советов» (3:2).

— Не готов сравнивать чемпионат России и еврокубки. Что тут сравнивать? — сказал тренер. — Если говорить по игре, то сегодня не получилось с первых минут то, что мы делали в Самаре. Хотели и должны были прессинговать с первых минут. Но, если вы заметили, мы минут пять в начале не могли выйти со своей половины. Соперник сразу начал оказывать давление. Игра напомнила первый тайм нашего матча с «Динамо».

— Команда не ожидала от «Нефтчи» такого высокого прессинга и активности? Получается, не была готова?

— Почему? Мы смотрели матчи «Нефтчи» и были ко всему готовы. Не сложилось — и это проблема тренерского штаба. А стереотип, о котором все говорят: проиграли тренеры, а выиграла команда — давайте, не будем разделять. Проиграли все вместе, как все вместе и выигрываем. Эта заезженная фраза уже неинтересна.

Тренер «Нефтчи» не считает, что его команда добилась чего-то значимого

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поблагодарил свою команду за правильную игру против серьезного соперника. По словам итальянского специалиста, ответная встреча 1 августа в Баку будет для азербайджанского клуба такой же непростой.

— Мы довольны результатом и игрой. Вчера говорили, что матч будет тяжелым, так и оказалось, — сказал Бордин. — Доволен отношением ребят к игре. У них получилось выполнить установку. Мы действовали агрессивно, высоко прессинговали соперника, пытались не позволить центральной линии туляков вести игру. Доволен и теми, кто вышел на замену — они помогли нам сохранить темп, прессинговать и заставить соперника играть назад.

Мы меняем тактику, исходя из соперника. Сегодня задачей было не позволить «Арсеналу» действовать первым номером, не дать ему вести игру. Отмечу наших футболистов группы атаки, которые здорово отрабатывали назад и верно действовали и в обороне, и в нападении.

Сейчас мы можем радоваться, но только этим вечером. С завтрашнего дня будем готовиться к следующей игре. Мы знаем силу «Арсенала», так что в ответном матче будет непросто. Нет никакого процента, на сколько мы выполнили задачу. Будет большой ошибкой думать, что мы уже сделали шаг в следующий раунд.

Некоторые игроки получили небольшие повреждения, но я никак не связываю это со вчерашней задержкой вылета (самолет из Баку в Москву отправился почти на 6 часов позже. — Прим. «СЭ»). Не стал бы так шутить. Скорее, стоит говорить о том, что футболисты отдали все силы на поле и выполнили большой объем работы.

Не могу обещать, что мы выйдем в следующий раунд, но хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Было очень приятно отпраздновать эту победу с ними. Но впереди ответная игра, к которой нужно хорошо подготовиться.