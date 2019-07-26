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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира — 2019

Клубный чемпионат мира 2019 года будет проходить в Катаре с 11 по 21 декабря.

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Источник: Reuters

Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

В турнире примут участие семь команд, в том числе «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», катарский «Аль Садд» и команда из Новой Каледонии «Йеген Спорт». Два участника клубного чемпионата мира определятся после завершения Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола нынешнего года.

Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола, ещё по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, ещё одна — Конфедерацию футбола Океании.

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