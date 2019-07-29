Бригада арбитров из Мальты рассудит ответный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Нефтчи»

Источник: РИА "Новости"

Главным судьей матча назначен Алан Марио Сантом, его помощниками станут Эдвард Спитери и Роберто Велла, резервным рефери — Малком Спитери.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 1.08.2019, 20:00 Нефтчи - Арсенал Т -

Встреча пройдет 1 августа в Баку. В первом матче, который прошел в Туле 25 июля, «Арсенал» уступил «Нефтчи» со счетом 0:1. Если «Арсенал» пробьется в третий квалификационный раунд, то сыграет там с израильским клубом «Бней Иегуда».

Другой ответный матч второго квалификационного раунда между чешским «Яблонецем» и армянским «Пюником» рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками выступят Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, четвертым судьей назначен Евгений Турбин. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армянской команды.

На ответную игру второго квалификационного раунда турнира между португальской «Виторией» и люксембургским «Женессом» также получила назначение российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Николай Богач, резервным судьей назначен Алексей Сухов. Первый матч завершился победой «Витории» (1:0).