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14:20 (мск), источник: ТАСС

Бригада арбитров из Мальты рассудит ответный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Нефтчи»

ТАСС, 29 июля. Мальтийская бригада арбитров получила назначение на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между российским клубом «Арсенал» и азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Главным судьей матча назначен Алан Марио Сантом, его помощниками станут Эдвард Спитери и Роберто Велла, резервным рефери — Малком Спитери.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 1.08.2019, 20:00

Нефтчи-Арсенал Т-

Встреча пройдет 1 августа в Баку. В первом матче, который прошел в Туле 25 июля, «Арсенал» уступил «Нефтчи» со счетом 0:1. Если «Арсенал» пробьется в третий квалификационный раунд, то сыграет там с израильским клубом «Бней Иегуда».

Другой ответный матч второго квалификационного раунда между чешским «Яблонецем» и армянским «Пюником» рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками выступят Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, четвертым судьей назначен Евгений Турбин. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армянской команды.

На ответную игру второго квалификационного раунда турнира между португальской «Виторией» и люксембургским «Женессом» также получила назначение российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Николай Богач, резервным судьей назначен Алексей Сухов. Первый матч завершился победой «Витории» (1:0).

Обе ответные игры также пройдут 1 августа.

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