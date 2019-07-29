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14:53 (мск), источник: ТАСС

Около 50 болельщиков «Арсенала» посетят ответный матч Лиги Европы с «Нефтчи» в Баку

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организованная поддержка тульского «Арсенала» на гостевом ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Нефтчи» будет составлять примерно 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе тульского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Первая встреча прошла 25 июля в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Нефтчи». Ответная игра пройдет в четверг в Баку, начало — 20:00 мск. На первый матч из Баку приехало около 300 болельщиков «Нефтчи».

«Ожидается, что “Арсенал” в Баку будут поддерживать примерно 50 болельщиков», — сообщили в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Арсенал» стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал турнир с первого квалификационного раунда, в котором обыграл молдавскую «Сперанцу» по сумме двух игр (6:0, 3:0).

В сезоне-2019/20 Лиги Европы Россию также будут представлять столичные ЦСКА и «Спартак». Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).

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