Около 50 болельщиков «Арсенала» посетят ответный матч Лиги Европы с «Нефтчи» в Баку

Источник: РИА "Новости"

Первая встреча прошла 25 июля в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Нефтчи». Ответная игра пройдет в четверг в Баку, начало — 20:00 мск. На первый матч из Баку приехало около 300 болельщиков «Нефтчи».

«Ожидается, что “Арсенал” в Баку будут поддерживать примерно 50 болельщиков», — сообщили в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Арсенал» стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал турнир с первого квалификационного раунда, в котором обыграл молдавскую «Сперанцу» по сумме двух игр (6:0, 3:0).