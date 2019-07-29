«История знает немало камбэков». Алиев — о шансах «Кайрата» на выход в следующий раунд ЛЕ

— Али, какое впечатление у вас оставила игра «Кайрата» в Израиле?

— На мой взгляд, большим риском было сыграть в два центральных защитника, учитывая, что соперник неизвестен, в таких случаях нужно быть осторожнее. Контратаки «Хапоэля» показали это, качество крайних нападающим соперника принесло результат. Второй гол «Хапоэля» — это недопустимая ошибка «Кайрата», очевидно, что из этой зоны игрок исполнит подачу как надо.

У «Кайрата» в атаке я бы отметил стандарты. Собственно, они забили гол именно после стандарта, но его отменили. То, что Дугалич сыграл рукой, — это несчастный случай. Штрафные, ауты — то, над чем работает «Кайрат», и это принесет плоды.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 1.08.2019, 17:30 Кайрат - Хапоэль Беэр-Шева -

«Кайрат» не потерял шансы, надо забить быстрый гол. У команды Шпилевского есть преимущество, они больше отдохнут, соперник будет играть в других условиях, поэтому нас ожидает яркая, интересная игра. Главное — не пропустить контратаки.

— Нет ли ощущения, что центральные защитники «Кайрата» и опорная зона сыграли крайне неудачно с «Хапоэлем»?

— Когда играешь в два центральных защитника, они должны быть побыстрее, плюс необходима тактическая выучка на более зрелом уровне. В таких матчах надо играть надежнее, сыграть на «ноль» в выездной встрече — это уже преимущество. Все-таки Дугалич и Ахметов обладают другими качествами — игра головой, один в один, но в контратаках они не сильны. Что касается опорной зоны, она была насыщена у «Кайрата» — там три игрока плюс Исламхан.

— Вы допускаете, что «Кайрат» сыграет в атаке с Эсеолой и Эппелем одновременно?

— Понятно, что фанаты хотят увидеть игру в атаку, но нельзя забывать, что «Кайрату» противостоит команда с определенным классом. Думаю, Шпилевский найдет ключи к воротам соперника, они не блещут физическими кондициями сейчас плюс я уже говорил о стандартах. Эппель? Скорее, он выйдет на замену, к этому моменту «Кайрат» должен измотать соперника.

— Если объективно, каковы шансы «Кайрата» на выход в следующий раунд?

— Я верю, что игра закончится на позитивной ноте, все мы душой будем переживать за «Кайрат».

— Игра закончится, в случае забитого мяча от «Хапоэля»?

— Я так не считаю, история знает немало камбэков, но лучше не пропускать. Прежде всего, следует избежать невынужденных ошибок. У «Хапоэля» состав очень квалифицированный, здесь стоит отдать им предпочтение, все-таки у них европейский чемпионат, по уровню выше, чем наш. Но в футбол играют не деньги.

Напомним, в первом матче «Хапоэль» на своем поле обыграл «Кайрат» со счетом 2:0. Ответная встреча команд состоится 1 августа в Алматы. Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде турнира сыграет с лучшим в паре шведский «Норрчепинг» — латвийская «Лиепая».