ФК «Краснодар» возобновил онлайн-продажу билетов на матч ЛЧ с «Порту»

Источник: РИА "Новости"

«У нас произошел сбой сайта, он связан с активным стартом продажи билетов на матч с “Порту”. Сейчас есть в наличии билеты всех ценовых категорий», — заявили в билетной службе.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00 Краснодар - Порту -

Матч пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар», который вмещает 35 тыс. зрителей, начало — 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 13 августа.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и завоевал право на выступление в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Порту» стал вторым в национальном чемпионате. Португальский клуб один раз становился победителем главного еврокубкового турнира (2003/04), в финале обыграв «Монако» (3:0), один из голов забил россиянин Дмитрий Аленичев.