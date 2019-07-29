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16:43 (мск), источник: ТАСС

ФК «Краснодар» возобновил онлайн-продажу билетов на матч ЛЧ с «Порту»

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Работа официального сайта «Краснодара» восстановлена, и футбольный клуб возобновил онлайн-продажу билетов на домашний первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту». Об этом ТАСС сообщили в понедельник в билетной службе «Краснодара».

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Источник: РИА "Новости"

«У нас произошел сбой сайта, он связан с активным стартом продажи билетов на матч с “Порту”. Сейчас есть в наличии билеты всех ценовых категорий», — заявили в билетной службе.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 7.08.2019, 20:00

Краснодар-Порту-

Матч пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар», который вмещает 35 тыс. зрителей, начало — 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 13 августа.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и завоевал право на выступление в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Порту» стал вторым в национальном чемпионате. Португальский клуб один раз становился победителем главного еврокубкового турнира (2003/04), в финале обыграв «Монако» (3:0), один из голов забил россиянин Дмитрий Аленичев.

Также в нынешнем сезоне Лиги чемпионов от России выступят санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», которые начнут турнир с группового этапа (жеребьевка — 29 августа, первый тур — 17 и 18 сентября).

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