ФК «Краснодар» возобновил онлайн-продажу билетов на матч ЛЧ с «Порту»
МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Работа официального сайта «Краснодара» восстановлена, и футбольный клуб возобновил
МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Работа официального сайта «Краснодара» восстановлена, и футбольный клуб возобновил
«У нас произошел сбой сайта, он связан с активным стартом продажи билетов на матч с “Порту”. Сейчас есть в наличии билеты всех ценовых категорий», — заявили в билетной службе.
Матч пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар», который вмещает 35 тыс. зрителей, начало — 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 13 августа.
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