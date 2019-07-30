«Астана», «Кайрат» и «Ордабасы». Какие матчи Лиги Европы покажут в прямом эфире

Источник: AP 2019

1 августа казахстанские клубы «Астана», «Кайрат» и «Ордабасы» проведут ответные матчи в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Казахстана примет андоррскую «Санта-Колому». Начало игры на «Астана Арене» в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

На 20:30 намечено начало двух матчей. В Алматы местный «Кайрат» сыграет израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева), а шымкентский «Ордабасы» — с чешской «Младой-Болеслав».

Однако в прямом эфире покажут только матч алматинского клуба, трансляцию будет вести телеканал Qazaqstan. В 22:15 QazSport покажет в записи игру из Шымкента.