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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана», «Кайрат» и «Ордабасы». Какие матчи Лиги Европы покажут в прямом эфире

Ответные игры пройдут 1 августа в Казахстане.

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Источник: AP 2019

1 августа казахстанские клубы «Астана», «Кайрат» и «Ордабасы» проведут ответные матчи в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Казахстана примет андоррскую «Санта-Колому». Начало игры на «Астана Арене» в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

На 20:30 намечено начало двух матчей. В Алматы местный «Кайрат» сыграет израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева), а шымкентский «Ордабасы» — с чешской «Младой-Болеслав».

Однако в прямом эфире покажут только матч алматинского клуба, трансляцию будет вести телеканал Qazaqstan. В 22:15 QazSport покажет в записи игру из Шымкента.

Напомним, «Астана» и «Ордабасы» завершили свои гостевые матчи вничью — 0:0 и 1:1 соответственно. «Кайрат» же проиграл со счетом 0:2.

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