«Астана», «Кайрат» и «Ордабасы». Какие матчи Лиги Европы покажут в прямом эфире
Ответные игры пройдут 1 августа в Казахстане.
Ответные игры пройдут 1 августа в Казахстане.
1 августа казахстанские клубы «Астана», «Кайрат» и «Ордабасы» проведут ответные матчи в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Казахстана примет андоррскую «Санта-Колому». Начало игры на «Астана Арене» в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
На 20:30 намечено начало двух матчей. В Алматы местный «Кайрат» сыграет израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева), а шымкентский «Ордабасы» — с чешской «Младой-Болеслав».
Однако в прямом эфире покажут только матч алматинского клуба, трансляцию будет вести телеканал Qazaqstan. В 22:15 QazSport покажет в записи игру из Шымкента.
Напомним, «Астана» и «Ордабасы» завершили свои гостевые матчи вничью — 0:0 и 1:1 соответственно. «Кайрат» же проиграл со счетом 0:2.