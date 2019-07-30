«Готов забивать». Сейдахмет рассказал о мечте, настрое на Лигу Европы и первом голе за «Кайрат»

Во второй встрече «Кайрату» 1 августа необходимо отыгрываться с 0:2. В первой игре у алматинцев в гостях не засчитали один гол.

— Еркош, как настроение перед ответным матчем против «Хапоэля»?

— Настраиваемся на бой! Очень надеюсь, что тренер даст мне шанс. Я мечтаю сыграть в этом матче, мечтаю забить в ворота «Хапоэля». Нам очень нужна победа! Думаю, все кайратовцы мечтают о проходе в третий раунд. Надеюсь, что в четверг будет полный стадион. Болельщики — наш двенадцатый игрок. Хорошая поддержка поможет нам забивать голы.

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— Ты уже адаптировался к тренировочному процессу в «Кайрате»?

— Да, с огромным удовольствием тренируюсь. Главное отличие наших тренировок, от тех, что были в «Уфе» и «Левски» — интенсивность. В «Кайрате» больше нагрузки и гораздо интереснее процесс. Чем больше тренируюсь, тем больше интересных упражнений.

Ну и восстанавливаться легко. У нас одна из лучших баз в Европе. Есть все: сауна, бассейн, криокамера, различные варианты массажа. Восстановление — один из важнейших процессов. Так что набирать форму приятно.

— Ты недавно отметился первым голом в составе «Кайрата». Это в итоге привело к крупной победе над «Тоболом». Готов повторить это в ЛЕ?