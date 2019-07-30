Клуб казахстанского тренера победил с общим счетом 10:0 и вышел в третий раунд Лиги Европы

Ответная игра прошла в Мариямполе и завершилась со счетом 5:0. Хет-трик у победителей сделал экс-форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич, забивший на 14-й, 39-й и 55-й минутах, на 17-й отличился бывший защитник павлодарского «Иртыша» Семир Керла, а на 89-й — нападающий Сандро Готаль.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 23.07.2019, 21:30 Тре Пенне 0 Судува 5

В первом матче «Судува» также разгромила «Тре-Пенне» со счетом 5:0. Таким образом, общий результат противостояния — 10:0.

В следующем раунде клуб Чебурина встретится с проигравшим в паре второго отборочного этапа Лиги чемпионов между румынским ЧФР и израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Еврокубовый сезон «Судува» начинала в ЛЧ, но в первом раунде уступила сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 после нулевой ничьей на своем поле. В предыдущие два года клуб останавливался в шаге от группы ЛЕ.