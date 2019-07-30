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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанского тренера победил с общим счетом 10:0 и вышел в третий раунд Лиги Европы

Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина снова разгромила сан-маринский «Тре-Пенне» и вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ответная игра прошла в Мариямполе и завершилась со счетом 5:0. Хет-трик у победителей сделал экс-форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич, забивший на 14-й, 39-й и 55-й минутах, на 17-й отличился бывший защитник павлодарского «Иртыша» Семир Керла, а на 89-й — нападающий Сандро Готаль.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 23.07.2019, 21:30

Тре Пенне0Судува5

В первом матче «Судува» также разгромила «Тре-Пенне» со счетом 5:0. Таким образом, общий результат противостояния — 10:0.

В следующем раунде клуб Чебурина встретится с проигравшим в паре второго отборочного этапа Лиги чемпионов между румынским ЧФР и израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Еврокубовый сезон «Судува» начинала в ЛЧ, но в первом раунде уступила сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 после нулевой ничьей на своем поле. В предыдущие два года клуб останавливался в шаге от группы ЛЕ.

54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года и дважды приводил ее к чемпионству. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».

Судува
5:0
Первый тайм: 3:0
Тре Пенне
Футбол, Лига Европы, Тур 130.07.2019, 18:45 (МСК UTC+3)Suduva
Главные тренеры
Владимир Чебурин
Голы
Йосип Тадич14′
4888617′
Михрет Топчагич39′
Михрет Топчагич55′
4565789′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Кучин(Казахстан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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