Клуб казахстанского тренера победил с общим счетом 10:0 и вышел в третий раунд Лиги Европы
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина снова разгромила
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина снова разгромила
Ответная игра прошла в Мариямполе и завершилась со счетом 5:0.
В первом матче «Судува» также разгромила «Тре-Пенне» со счетом 5:0. Таким образом, общий результат противостояния — 10:0.
В следующем раунде клуб Чебурина встретится с проигравшим в паре второго отборочного этапа Лиги чемпионов между румынским ЧФР и израильским «Маккаби» из
Еврокубовый сезон «Судува» начинала в ЛЧ, но в первом раунде уступила сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2 после нулевой ничьей на своем поле. В предыдущие два года клуб останавливался в шаге от группы ЛЕ.
54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года и дважды приводил ее к чемпионству. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».
|Владимир Чебурин
|Йосип Тадич
|14′
|48886
|17′
|Михрет Топчагич
|39′
|Михрет Топчагич
|55′
|45657
|89′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Кучин(Казахстан)