«Слован» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
ТАСС, 30 июля. Словацкий «Слован» обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский «КФ Фероникели» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.
ТАСС, 30 июля. Словацкий «Слован» обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский «КФ Фероникели» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.
В составе «Слована» отличились аргентинский защитник Вернон де Марко (19-я минута) и венгерский полузащитник Давид Хольман (54), на 89-й минуте встречи нападающий хозяев Мевлан Зека получил вторую желтую карточку (первую он получил минутой раньше) и был удален с поля. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу словацкой команды. В третьем раунде «Слован» встретится с проигравшей командой из противостояния второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между ирландским «Дандолком» и азербайджанским «Карабахом». Первый матч в Ирландии закончился со счетом 1:1, ответная игра состоится в среду.
В еще одной встрече дня люксембургский «Дюделанж» сыграл дома вничью с северомакедонской «Шкендией 79» (1:1, первый матч — 2:1) и вышел в третий квалификационный раунд. Футболисты гостей получили три красные карточки.
Также во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» на выезде сыграет ответный поединок с «Нефтчи» в четверг, начало встречи в 20:00 мск. Первый матч между соперниками завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0. Остальные матчи второго квалификационного раунда пройдут в среду и четверг. В случае выхода в следующую стадию «Арсенал» сыграет с израильским клубом «Бней Йегуда».
В третьем квалификационном раунде «Спартак» сыграет с швейцарским «Туном», первый матч московский клуб проведет в гостях 8 августа, ответная встреча пройдет 15 августа.
Результаты других матчей игрового дня:
«Линкольн Сити» (Гибралтар) — «Арарат-Армения» — 1:2 (первый матч — 0:2);.
«Судува» (Литва) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) — 5:0 (5:0).