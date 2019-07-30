Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПСВ
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Сабуртало
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
ЧФР
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Нымме Калью
Селтик
02
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Сутьеска
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Фероникели
Слован Бр
02
Футбол. Еврокубки
18:55
Дюделанж
Шкендия
11
Футбол. Еврокубки
18:45
Судува
Тре Пенне
50
Футбол. Еврокубки
18:45
Линколн
Арарат-Армения
12
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
21:16 (мск), источник: ТАСС

«Слован» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 30 июля. Словацкий «Слован» обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский «КФ Фероникели» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

Наверх

В составе «Слована» отличились аргентинский защитник Вернон де Марко (19-я минута) и венгерский полузащитник Давид Хольман (54), на 89-й минуте встречи нападающий хозяев Мевлан Зека получил вторую желтую карточку (первую он получил минутой раньше) и был удален с поля. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу словацкой команды. В третьем раунде «Слован» встретится с проигравшей командой из противостояния второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между ирландским «Дандолком» и азербайджанским «Карабахом». Первый матч в Ирландии закончился со счетом 1:1, ответная игра состоится в среду.

В еще одной встрече дня люксембургский «Дюделанж» сыграл дома вничью с северомакедонской «Шкендией 79» (1:1, первый матч — 2:1) и вышел в третий квалификационный раунд. Футболисты гостей получили три красные карточки.

Также во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» на выезде сыграет ответный поединок с «Нефтчи» в четверг, начало встречи в 20:00 мск. Первый матч между соперниками завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0. Остальные матчи второго квалификационного раунда пройдут в среду и четверг. В случае выхода в следующую стадию «Арсенал» сыграет с израильским клубом «Бней Йегуда».

В третьем квалификационном раунде «Спартак» сыграет с швейцарским «Туном», первый матч московский клуб проведет в гостях 8 августа, ответная встреча пройдет 15 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

«Линкольн Сити» (Гибралтар) — «Арарат-Армения» — 1:2 (первый матч — 0:2);.

«Судува» (Литва) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) — 5:0 (5:0).

Слован Бр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фероникели
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола
Чемпион мира должен 31 июля подписать контракт со «Спартаком»
СМИ: «Зенит» договорился с игроком «Барселоны» по контракту
СМИ: «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за игрока ЦСКА
Российский защитник перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
В пекло к Овечкину и Малкину: «Вегас» отверг гения из России
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого новичка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь