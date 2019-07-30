Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»

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Португалец раскритиковал тактику «Барселоны», которая, по его словам, потратила большие деньги на покупку футболистов и так и не смогла выиграть турнир в последние пять лет.

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«Это так не работает», — заметил Роналду. «Ювентус» же, по мнению форварда, отлично перестроился и теперь имеет все «ингредиенты» для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Ливерпуль». «Барселона» в последний раз брала трофей в 2015-м, «Ювентус» — в 1996-м. При этом за последние пять розыгрышей турнира туринцы выходили в финал дважды и в обоих случаях проиграли.