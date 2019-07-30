Обидчик «Астаны» ушел от поражения и оказался в шаге от группы Лиги чемпионов
Румынский ЧФР после победы над «Астаной» прошел израильский «Маккаби» из
Румынский ЧФР после победы над «Астаной» прошел израильский «Маккаби» из
В третьем отборочном раунде команда из
В первом матче ЧФР одержал минимальную победу на своем поле — 1:0, а в ответном пропустил на 15-й минуте, но в итоге сыграл вничью — 2:2.
Таким образом, ЧФР вышел в раунд
В свою очередь «Маккаби» теперь перешел в ЛЕ, где в третьем раунде встретится с литовской «Судувой», которая под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина выиграла с общим счетом 10:0 во втором раунде.
Напомним, во втором раунде ЛЧ ЧФР с общим счетом 3:2 победил «Астану». При этом румынский клуб проиграл в гостях — 0:1, а в ответной игре пропустил первым уже на четвертой минуте.
|Владимир Ивич
|Дан Петреску
|24776
|15′
|Хуан Эммануэль Кулио
|19′
|53999
|48′
|31795
|42′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)