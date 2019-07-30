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22:12 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик «Астаны» ушел от поражения и оказался в шаге от группы Лиги чемпионов

Румынский ЧФР после победы над «Астаной» прошел израильский «Маккаби» из Тель-Авива в квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем отборочном раунде команда из Клужа-Напоки выиграла с общим счетом 3:2.

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В первом матче ЧФР одержал минимальную победу на своем поле — 1:0, а в ответном пропустил на 15-й минуте, но в итоге сыграл вничью — 2:2.

Таким образом, ЧФР вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где победители получат место в групповом этапе, а проигравшие отправятся в группу Лиги Европы.

В свою очередь «Маккаби» теперь перешел в ЛЕ, где в третьем раунде встретится с литовской «Судувой», которая под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина выиграла с общим счетом 10:0 во втором раунде.

Напомним, во втором раунде ЛЧ ЧФР с общим счетом 3:2 победил «Астану». При этом румынский клуб проиграл в гостях — 0:1, а в ответной игре пропустил первым уже на четвертой минуте.

Маккаби Тель-Авив
2:2
Первый тайм: 1:2
ЧФР
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд30.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Netanya
Главные тренеры
Владимир ИвичДан Петреску
Голы
2477615′
Хуан Эммануэль Кулио19′
5399948′
3179542′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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