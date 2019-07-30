Обидчик «Астаны» ушел от поражения и оказался в шаге от группы Лиги чемпионов

В третьем отборочном раунде команда из Клужа-Напоки выиграла с общим счетом 3:2.

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В первом матче ЧФР одержал минимальную победу на своем поле — 1:0, а в ответном пропустил на 15-й минуте, но в итоге сыграл вничью — 2:2.

Таким образом, ЧФР вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где победители получат место в групповом этапе, а проигравшие отправятся в группу Лиги Европы.

В свою очередь «Маккаби» теперь перешел в ЛЕ, где в третьем раунде встретится с литовской «Судувой», которая под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина выиграла с общим счетом 10:0 во втором раунде.