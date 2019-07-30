«Селтик» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты шотландского «Селтика» вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч во втором раунде эстонский «Нымме Калью».
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты шотландского «Селтика» вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч во втором раунде эстонский «Нымме Калью».
Ответная встреча команд, прошедшая во вторник в Таллине, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Селтика». Голы забили Александр Кулинич в свои ворота (10-я минута) и Марьян Швед (90+3). В первой игре шотландский клуб победил со счетом 5:0.
Результаты других встреч второго раунда, прошедших во вторник:
АПОЭЛ (Кипр) — «Сутьеска» (Черногория) — 3:0 (первый матч — 1:0);.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 2:2 (первый матч — 0:1).
|Нил Леннон
|39550
|10′
|47947
|90+3′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Бенуа Мийо(Франция)