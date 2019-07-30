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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты шотландского «Селтика» вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч во втором раунде эстонский «Нымме Калью».

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Источник: Reuters

Ответная встреча команд, прошедшая во вторник в Таллине, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Селтика». Голы забили Александр Кулинич в свои ворота (10-я минута) и Марьян Швед (90+3). В первой игре шотландский клуб победил со счетом 5:0.

Результаты других встреч второго раунда, прошедших во вторник:

АПОЭЛ (Кипр) — «Сутьеска» (Черногория) — 3:0 (первый матч — 1:0);.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 2:2 (первый матч — 0:1).

Нымме Калью
0:2
Первый тайм: 0:1
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд30.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Нил Леннон
Голы
3955010′
4794790+3′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
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Главный судьяБенуа Мийо(Франция)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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