«Селтик» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Ответная встреча команд, прошедшая во вторник в Таллине, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Селтика». Голы забили Александр Кулинич в свои ворота (10-я минута) и Марьян Швед (90+3). В первой игре шотландский клуб победил со счетом 5:0.