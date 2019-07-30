«Базель» победил ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Первая встреча команд в Нидерландах завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСВ. В ответном матче, прошедшем во вторник в Базеле, победу одержал швейцарский клуб — 2:1. У хозяев поля отличились Эрай Джюмарт (9-я минута) и Рики ван Волфсвинкел (68). В составе ПСВ гол забил Брума (23).