«Базель» победил ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Швейцарский «Базель» по сумме двух матчей прошел голландский ПСВ во втором раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Швейцарский «Базель» по сумме двух матчей прошел голландский ПСВ во втором раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Первая встреча команд в Нидерландах завершилась со счетом 3:2 в пользу ПСВ. В ответном матче, прошедшем во вторник в Базеле, победу одержал швейцарский клуб — 2:1. У хозяев поля отличились Эрай Джюмарт (9-я минута) и Рики ван Волфсвинкел (68). В составе ПСВ гол забил Брума (23).
«Базель» вышел в следующий этап турнира за счет большого количества голов забитых в гостях.
Загребское «Динамо» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов разгромило грузинский клуб «Сабуртало» — 3:0 (первая игра — 2:0). Венгерский «Ференцварош» в гостях сыграл вничью с мальтийским клубом «Валлетта» — 1:1 (3:1).