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30 июля, источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Астаны» в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Мальтийская «Валлетта» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары между казахстанской «Астаной» и андоррской «Санта-Коломой», передает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором раунде Лиги чемпионов «Валлетта» в ответной игре добилась ничьей с венгерским «Ференцварошом» — 1:1, но вылетела и перешла в ЛЕ из-за поражения в первом матче — 1:3.

В свою очередь «Астана» сенсационно сыграла вничью с «Санта-Коломой» в первой встрече в Андорре — 0:0. Ответный матч команды проведут 1 августа в Казахстане.

Напомним, что «Астана» еврокубковый путь начинала в ЛЧ, но в первом раунде проиграла румынскому ЧФР с общим счетом 2:3. При этом казахстанский клуб выиграл на своем поле — 1:0, а в гостях повел уже на четвертой минуте.

Валлетта
1:1
Первый тайм: 1:0
Ференцварош
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд30.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Centenary
Главные тренеры
Сергей Ребров
Голы
Марио Фонтанелла27′
Токмак Чоль Нгуен60′
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0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДжонатан Лардо(Бельгия)
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  • Красная карточка
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Стал известен соперник "Астаны" в случае выхода в третий раунд Лиги Европы
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