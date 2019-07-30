Стал известен соперник «Астаны» в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Во втором раунде Лиги чемпионов «Валлетта» в ответной игре добилась ничьей с венгерским «Ференцварошом» — 1:1, но вылетела и перешла в ЛЕ из-за поражения в первом матче — 1:3.

В свою очередь «Астана» сенсационно сыграла вничью с «Санта-Коломой» в первой встрече в Андорре — 0:0. Ответный матч команды проведут 1 августа в Казахстане.