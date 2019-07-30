«Олимпиакос» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

В составе победителей голами отметились Гильерме (51-я минута), Мигель Анхель Герреро (70) и Рубен Семеду (82), еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Якуб Брабец (73). Первый матч завершился нулевой ничьей.

«Краснодар» начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский «Порту». Первый матч российский клуб сыграет дома 7 августа, ответный матч в Португалии состоится 13 августа. С группового этапа в борьбу вступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».