«Олимпиакос» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

В составе победителей голами отметились Гильерме (51-я минута), Мигель Анхель Герреро (70) и Рубен Семеду (82), еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Якуб Брабец (73). Первый матч завершился нулевой ничьей.
«Краснодар» начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский «Порту». Первый матч российский клуб сыграет дома 7 августа, ответный матч в Португалии состоится 13 августа. С группового этапа в борьбу вступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
Результаты других матчей игрового дня:
АПОЭЛ (Кипр) — «Сутьеска» (Черногория) — 3:0 (первый матч — 1:0);.
«Нымме Калью» (Эстония) — «Селтик» (Шотландия) — 0:2 (0:5);.
«Маккаби» (Израиль, Тель-Авив) — «Клуж» (Румыния) — 2:2 (0:1);.
«Базель» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1 (2:3);.
«Валлетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:3);.
«Динамо» (Хорватия, Загреб) — «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (2:0).
Остальные встречи второго квалификационного раунда пройдут в среду.