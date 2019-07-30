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30 июля, источник: ТАСС

«Олимпиакос» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 30 июля. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» дома разгромил чешскую «Викторию» со счетом 4:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и сыграет в третьем раунде с турецким «Башакшехиром».

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Источник: AP 2019

В составе победителей голами отметились Гильерме (51-я минута), Мигель Анхель Герреро (70) и Рубен Семеду (82), еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Якуб Брабец (73). Первый матч завершился нулевой ничьей.

«Краснодар» начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский «Порту». Первый матч российский клуб сыграет дома 7 августа, ответный матч в Португалии состоится 13 августа. С группового этапа в борьбу вступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Результаты других матчей игрового дня:

АПОЭЛ (Кипр) — «Сутьеска» (Черногория) — 3:0 (первый матч — 1:0);.

«Нымме Калью» (Эстония) — «Селтик» (Шотландия) — 0:2 (0:5);.

«Маккаби» (Израиль, Тель-Авив) — «Клуж» (Румыния) — 2:2 (0:1);.

«Базель» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1 (2:3);.

«Валлетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:3);.

«Динамо» (Хорватия, Загреб) — «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (2:0).

Остальные встречи второго квалификационного раунда пройдут в среду.

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