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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Будут героями». Экс-тренер «Кайрата» оценил шансы казахстанских клубов на победу в ответных матчах ЛЕ

Экс-тренер «Кайрата», «Тараза», «Мегаспорта» и «Сункара» Владимир Гулямхайдаров считает, что в предстоящих ответных матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы наименьшие шансы на победу имеет его бывший клуб. Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.

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«Сложно будет «Кайрату», надо выигрывать 3:0 или с другим устраивающим счетом. Учитывая победу «Хапоэля» в первом матче, соперник не побежит вперед сломя голову, а будет играть от обороны, а контратаки он может проводить, это было видно по первой игре. То, что лидеры «Кайрата» набрали форму, бесспорно.

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Дай Бог, чтобы они воплотили в голы те моменты, которые будут. Чтобы не получилось как с «Тоболом», когда не удавалось реализовать множество моментов. Необходимо забивать и как можно быстрее. И ни в коем случае нельзя пропускать, но вот тут должен быть баланс между обороной и атакой. Хотя «Кайрату» бежать вперед — чревато. Потребуется сыграть собрано все 90 минут. Хотелось бы, конечно, чтобы алматинцы выиграли, но будет непросто. Если выиграют, то станут героями. Правда, я сомневаюсь в их итоговой победе, 60 на 40 в пользу прохода израильского клуба. Что касается «Ордабасы» и «Астаны», то у них более предпочтительные шансы на успех. Однако в таком кубковом турнире из двух матчей важна концентрация. Вроде бы наши команды неплохих результатов добились на выезде, но это все может быть обманчиво. Тем более соперники также будут искать свои возможности в контратаках. То есть у их ворот образуется скученность, вследствие чего придется находить обостряющие варианты. Не будем забывать, что это футбол, где необходимо построить правильную игру и полностью выложиться. Ну и реализация не должна хромать. При этом шансы «Ордабасы» и «Астаны» на проход в следующий раунд расцениваю как 50 на 50", — рассказал Гулямхайдаров.

Напомним, что в первых выездных играх второго отборочного раунда Лиги Европы «Кайрат» проиграл израильскому «Хапоэлю» их Беэр-Шевы (0:2), тогда как «Астана» и «Ордабасы» сыграли вничью с андоррской Санта-Коломой (0:0) и чешским «Млада-Болеславом» (1:1) соответственно. Ответные встречи пройдут 1 августа.

Руслан Ошуров  .

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"Будут героями". Экс-тренер "Кайрата" оценил шансы казахстанских клубов на победу в ответных матчах ЛЕ
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