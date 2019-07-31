«Будут героями». Экс-тренер «Кайрата» оценил шансы казахстанских клубов на победу в ответных матчах ЛЕ

Дай Бог, чтобы они воплотили в голы те моменты, которые будут. Чтобы не получилось как с «Тоболом», когда не удавалось реализовать множество моментов. Необходимо забивать и как можно быстрее. И ни в коем случае нельзя пропускать, но вот тут должен быть баланс между обороной и атакой. Хотя «Кайрату» бежать вперед — чревато. Потребуется сыграть собрано все 90 минут. Хотелось бы, конечно, чтобы алматинцы выиграли, но будет непросто. Если выиграют, то станут героями. Правда, я сомневаюсь в их итоговой победе, 60 на 40 в пользу прохода израильского клуба. Что касается «Ордабасы» и «Астаны», то у них более предпочтительные шансы на успех. Однако в таком кубковом турнире из двух матчей важна концентрация. Вроде бы наши команды неплохих результатов добились на выезде, но это все может быть обманчиво. Тем более соперники также будут искать свои возможности в контратаках. То есть у их ворот образуется скученность, вследствие чего придется находить обостряющие варианты. Не будем забывать, что это футбол, где необходимо построить правильную игру и полностью выложиться. Ну и реализация не должна хромать. При этом шансы «Ордабасы» и «Астаны» на проход в следующий раунд расцениваю как 50 на 50", — рассказал Гулямхайдаров.