«Санта-Колома» подписала атакующего хавбека перед ответным матчем с «Астаной» в ЛЕ

Контракт рассчитан на один год. Профессиональную карьеру в малоизвестном испанском клубе «Кармело», откуда в 2013-м перебрался в «Санта-Колому». Отыграв полтора сезона перешел в другую андоррскую команду «Сан-Жулиа», за которую выступал до возвращения в «Санта-Колому».

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Бланко стал седьмым новичком клуба в летнее межсезонье. Ранее его состав пополнили центральный защитник Хуанма Миранда, левый защитник Энрик Пи, правый защитник Хесус Рубио, атакующий хавбек Хорди Алаес, а также центральные нападающие Николас Медина и Камочу.

Напомним, «Астана» еврокубковый путь начинала в Лиге чемпионов, но в первом раунде проиграла румынскому ЧФР с общим счетом 2:3.

В первом выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский клуб сыграл вничью с «Санта-Коломой». Ответный матч команды проведут 1 августа на «Астана Арене». Начало — в 20:00 по местному времени.