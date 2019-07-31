Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:45
Чукарички
Мольде
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
14:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Санта-Колома» подписала атакующего хавбека перед ответным матчем с «Астаной» в ЛЕ

29-летний атакующий полузащитник Луис Бланко стал игроком андоррской «Санта-Коломы», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Контракт рассчитан на один год. Профессиональную карьеру в малоизвестном испанском клубе «Кармело», откуда в 2013-м перебрался в «Санта-Колому». Отыграв полтора сезона перешел в другую андоррскую команду «Сан-Жулиа», за которую выступал до возвращения в «Санта-Колому».

Читайте также
Стал известен соперник «Астаны» в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Бланко стал седьмым новичком клуба в летнее межсезонье. Ранее его состав пополнили центральный защитник Хуанма Миранда, левый защитник Энрик Пи, правый защитник Хесус Рубио, атакующий хавбек Хорди Алаес, а также центральные нападающие Николас Медина и Камочу.

Напомним, «Астана» еврокубковый путь начинала в Лиге чемпионов, но в первом раунде проиграла румынскому ЧФР с общим счетом 2:3.

В первом выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский клуб сыграл вничью с «Санта-Коломой». Ответный матч команды проведут 1 августа на «Астана Арене». Начало — в 20:00 по местному времени.

Если «Астане» удастся выиграть по сумме двух матчей, то в третьем квалификационном раунде она встретится с мальтийской «Валлеттой», проигравшей в двухраундовом противостоянии венгерскому «Ференцварошу» (1:3, 1:1) на стадии второго раунда Лиги чемпионов.

Санта-Колома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Как "Астана" готовится к решающему матчу за выход в третий раунд Лиги Европы
«Спартак» распродает лидеров — и верно делает. Но потерял сезон
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
«Спартак» поблагодарил Луиса Адриано, перешедшего в «Палмейрас»
Определен лучший игрок июля в РПЛ, опередивший Дзюбу
Тихонов негативно высказался о трансферной политике ФК «Спартак»
Тренер: Украинский футболист не переходит в ЦСКА
«Хочу поменяться местами с шахтером». Он выиграл ЧМ с рекордом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь