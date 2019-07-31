«Санта-Колома» подписала атакующего хавбека перед ответным матчем с «Астаной» в ЛЕ
29-летний атакующий полузащитник Луис Бланко стал игроком андоррской «Санта-Коломы», передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний атакующий полузащитник Луис Бланко стал игроком андоррской «Санта-Коломы», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт рассчитан на один год. Профессиональную карьеру в малоизвестном испанском клубе «Кармело», откуда в 2013-м перебрался в «Санта-Колому». Отыграв полтора сезона перешел в другую андоррскую команду «Сан-Жулиа», за которую выступал до возвращения в «Санта-Колому».
Бланко стал седьмым новичком клуба в летнее межсезонье. Ранее его состав пополнили центральный защитник Хуанма Миранда, левый защитник Энрик Пи, правый защитник Хесус Рубио, атакующий хавбек Хорди Алаес, а также центральные нападающие Николас Медина и Камочу.
Напомним, «Астана» еврокубковый путь начинала в Лиге чемпионов, но в первом раунде проиграла румынскому ЧФР с общим счетом 2:3.
В первом выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский клуб сыграл вничью с «Санта-Коломой». Ответный матч команды проведут 1 августа на «Астана Арене». Начало — в 20:00 по местному времени.
Если «Астане» удастся выиграть по сумме двух матчей, то в третьем квалификационном раунде она встретится с мальтийской «Валлеттой», проигравшей в двухраундовом противостоянии венгерскому «Ференцварошу» (1:3, 1:1) на стадии второго раунда Лиги чемпионов.