«Не важно, будет 1:0 или 5:0». Защитник «Астаны» назвал цель на ответный матч Лиги Европы

«Хорошо подготовились и восстановились после игры с “Таразом”. У нас была ротация и те, кто мало играли, получили колоссальный опыт, сыгрались все. Готовы на сто процентов, будем играть на максимум, по-другому быть не может. Играем дома при своих болельщиках. Думаю, пройдем дальше, чего мы все хотим. Пройти дальше — это цель нашей команды. Для меня не играет роль, кто забьет и какой счет будет — 1:0 или 5:0. Главное, чтобы победили, чтобы команда прошла дальше», — сказал Шомко.