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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Не важно, будет 1:0 или 5:0». Защитник «Астаны» назвал цель на ответный матч Лиги Европы

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко поделился ожиданиями от ответного матча с андоррской «Санта-Коломой» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Хорошо подготовились и восстановились после игры с “Таразом”. У нас была ротация и те, кто мало играли, получили колоссальный опыт, сыгрались все. Готовы на сто процентов, будем играть на максимум, по-другому быть не может. Играем дома при своих болельщиках. Думаю, пройдем дальше, чего мы все хотим. Пройти дальше — это цель нашей команды. Для меня не играет роль, кто забьет и какой счет будет — 1:0 или 5:0. Главное, чтобы победили, чтобы команда прошла дальше», — сказал Шомко.

Напомним, первый матч команд в Андорре завершился нулевой ничьей. «Астана» примет «Санта-Колому» завтра, 1 августа, в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире игру с «Астана Арены» покажет телеканал QazSport. В случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы казахстанская команда сыграет с мальтийской «Валлеттой».

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