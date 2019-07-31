«Я избегаю разговоров про фаворитов». Тренер «Астаны» — о втором матче, задаче в ЛЕ и лидерстве в КПЛ

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Напомним, первый матч команд в Андорре завершился нулевой ничьей.

— Кто штатные пенальтисты в команде?

— Вы спрашиваете, чтобы готовились к пенальти? (смеется) У нас есть, кто может пробить, но я вас сейчас не могу сказать. Есть несколько игроков, готовых и способных пробить, которым мы доверяем.

— В последнее время «Астана» показывает не блистательную игру — в 12-ти матчах шесть поражений. Готовы ли подать в отставку, если не пройдете дальше?

— Я очень доволен командой, особенно в последней игре. Я бы сделал еще коррективы по сравнению с предыдущей игрой, учитывая те недостатки, которые есть у соперника.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 1.08.2019, 17:00 Астана - Санта-Колома -

— А какие недостатки есть у соперника?

— Про это некорректно говорить, но мы знаем их недостатки. Все в строю.

— Есть ли установка победить в основное время во что бы то ни стало? Ведь уровень команд был несопоставим до первой встречи.

— Я всегда отношусь очень серьезно к сопернику. Мы играем только с чемпионами. Стать чемпионом в любой стране — это непросто. Потому надо очень серьезно подходить. Я стараюсь избегать разговоров по поводу фаворитов. К завтрашней игре я подхожу очень серьезно и стараюсь делать, чтобы каждый из футболистов подходил также максимально серьезно к этой игре. Я знаю, что у нас есть все шансы добиться успеха.

— Ждать изменения в составе?

— Состав будет не такой, какой был там. Но какой именно он будет, я пока не готов сказать, у меня еще нет в голове. Будет тренировка, я буду индивидуально беседовать с футболистами. К обеду завтра, думаю, будет состав.

— Пришел новый президент, обсуждали задачи?

— Задачи остаются чемпионство и попадание в группу Лиги Европы.

— «Астана» вернулась на первое место в КПЛ. Это придает дополнительную мотивацию?

— Ну, нет, не думаю, что мы будем думать о первом месте в КПЛ. Все-таки это другое соревнование. Но в психологическом плане это хороший шаг. Наверное, мы будем в более хорошем настроении. Но на уровне стимула, на каком бы месте мы не находились, это еврокубки, и мотивации нам бы итак хватило.