«Слухи и мнения экспертов меня не волнуют». Шпилевский пообещал лучший «Кайрат» в ответном матче ЛЕ

«Завтра будет принципиальный матч. Я уверен, что мы выиграем. Команда оставит на поле сердце и душу. Мы будем играть для болельщиков. Я не считаю важным, забьем ли мы первыми. Игра длится 90 минут плюс добавленное время.

Сейчас будем догонять соперника. Последние матчи показали, что мы стали лучше играть. Я понимаю, что давление большое. Я понимаю, что я молодой тренер. Я недавно давал интервью белорусскому журналисту и там также спрашивали про давление. Меня не волнуют слухи и мнения экспертов. Я верю в наших ребят. Они понимают мою философию и стремятся показывать лучший футбол. В составе команды все здоровы. Все хотят играть и в ближайшее время мы решим, кто сыграет в матче. С точки зрения физической подготовки, мы заложили фундамент еще на сборах. Я уверен физически мои ребята будут играть на сто процентов. Мы готовы и к серии пенальти. Завтра вы увидите лучший «Кайрат»", — отметил Шпилевский.