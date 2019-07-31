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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Слухи и мнения экспертов меня не волнуют». Шпилевский пообещал лучший «Кайрат» в ответном матче ЛЕ

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назвал главную цель в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Завтра будет принципиальный матч. Я уверен, что мы выиграем. Команда оставит на поле сердце и душу. Мы будем играть для болельщиков. Я не считаю важным, забьем ли мы первыми. Игра длится 90 минут плюс добавленное время.

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Сейчас будем догонять соперника. Последние матчи показали, что мы стали лучше играть. Я понимаю, что давление большое. Я понимаю, что я молодой тренер. Я недавно давал интервью белорусскому журналисту и там также спрашивали про давление. Меня не волнуют слухи и мнения экспертов. Я верю в наших ребят. Они понимают мою философию и стремятся показывать лучший футбол. В составе команды все здоровы. Все хотят играть и в ближайшее время мы решим, кто сыграет в матче. С точки зрения физической подготовки, мы заложили фундамент еще на сборах. Я уверен физически мои ребята будут играть на сто процентов. Мы готовы и к серии пенальти. Завтра вы увидите лучший «Кайрат»", — отметил Шпилевский.

Напомним, «Кайрат» проиграл «Хапоэлю» в первом матче со счетом 0:2. Ответный матч пройдет завтра, 1 августа, в Алматы, и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

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