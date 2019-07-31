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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Хапоэля» заявил о готовности к любому развитию событий в ответном матче с «Кайратом» в ЛЕ

Главный тренер израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы Барак Бахар поделился своими ожиданиями от ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы с «Кайратом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Специалист поблагодарил за прием команды в Казахстане и заявил о готовности к любому варианту развития событий на поле.

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«Перед каждым матчем мы настраиваемся на хорошую игру. Мы готовились к этой игре. В первом матче я не заметил проблем с физической формой “Кайрата”. Они играли очень хорошо. Нам нечего скрывать. Мы рады приему в Казахстане. У нас нет особенных страхов. Все готовы к матчу. Мы настроены на лучший результат. Все будет зависеть от сценария матча. Мы готовы к любому варианту развития событий. Мы будем ориентироваться по ходу встречи», — отметил Бахар.

Ранее прошла предматчевая пресс-конференция «Кайрата»: главный тренер Алексей Шпилевский пообещал представить лучшую версию команды, а полузащитник Исламбек Куат заявил о желании сделать камбэк.

Напомним, «Кайрат» проиграл «Хапоэлю» в первом матче со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет завтра, 1 августа, в Алматы и начнется в 20:30 по времени Астаны.

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