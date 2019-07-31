Тренер «Хапоэля» заявил о готовности к любому развитию событий в ответном матче с «Кайратом» в ЛЕ

«Перед каждым матчем мы настраиваемся на хорошую игру. Мы готовились к этой игре. В первом матче я не заметил проблем с физической формой “Кайрата”. Они играли очень хорошо. Нам нечего скрывать. Мы рады приему в Казахстане. У нас нет особенных страхов. Все готовы к матчу. Мы настроены на лучший результат. Все будет зависеть от сценария матча. Мы готовы к любому варианту развития событий. Мы будем ориентироваться по ходу встречи», — отметил Бахар.