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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер соперника «Астаны» после сенсационной ничьей анонсировал улучшения в игре на ответный матч ЛЕ

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Марк Родригес Ребуль в преддверии ответного матча с «Астаной» во втором отборочном раунде Лиги Европы заявил, что его команда готова сыграть лучше, чем в домашней встрече, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, первый матч команд в Андорре завершился нулевой ничьей.

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«Конечно же, мы ожидаем хорошую игру завтра. Конечно же, мы смотрели прошлогодний матч сборной Андорры с Казахстаном. Мы сделали по нему также свои выводы. Мы отметили моменты, которые надо улучшить, и завтра вы это увидите. Естественно, технически “Астана” лучше нашей команды и, тем более, она будет играть дома, что окажет ей значительную помощь», — сказал Ребуль на пресс-конференции.

«Астана» примет «Санта-Колому» завтра, 1 августа, в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире игру с «Астана Арены» покажет телеканал QazSport. В случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы казахстанская команда сыграет с мальтийской «Валлеттой».

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