Тренер соперника «Астаны» после сенсационной ничьей анонсировал улучшения в игре на ответный матч ЛЕ

Напомним, первый матч команд в Андорре завершился нулевой ничьей.
«Конечно же, мы ожидаем хорошую игру завтра. Конечно же, мы смотрели прошлогодний матч сборной Андорры с Казахстаном. Мы сделали по нему также свои выводы. Мы отметили моменты, которые надо улучшить, и завтра вы это увидите. Естественно, технически “Астана” лучше нашей команды и, тем более, она будет играть дома, что окажет ей значительную помощь», — сказал Ребуль на пресс-конференции.
«Астана» примет «Санта-Колому» завтра, 1 августа, в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире игру с «Астана Арены» покажет телеканал QazSport. В случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы казахстанская команда сыграет с мальтийской «Валлеттой».