Тренер соперника «Астаны» после сенсационной ничьей анонсировал улучшения в игре на ответный матч ЛЕ

«Конечно же, мы ожидаем хорошую игру завтра. Конечно же, мы смотрели прошлогодний матч сборной Андорры с Казахстаном. Мы сделали по нему также свои выводы. Мы отметили моменты, которые надо улучшить, и завтра вы это увидите. Естественно, технически “Астана” лучше нашей команды и, тем более, она будет играть дома, что окажет ей значительную помощь», — сказал Ребуль на пресс-конференции.