«Ордабасы» назвали идеальной командой перед ответным матчем Лиги Европы
Наставник чешского клуба «Млада-Болеслав» Йозеф Вебер рассказал о своих ожиданиях от ответного матча с «Ордабасы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Наставник чешского клуба «Млада-Болеслав» Йозеф Вебер рассказал о своих ожиданиях от ответного матча с «Ордабасы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.
— Могу сказать, что «Ордабасы» выглядит идеально как одна команда. Что касается игроков, могу выделить нападающего под номером 99 (Алексей Щеткин), а также полузащиту и вратаря клуба, — цитирует Вебера
— Скажутся ли погодные условия в завтрашнем матче?
— Погода будет одинаковой для обеих команд. Думаю, что уже во втором тайме условия будут полегче.
— В каком финансовом состоянии находится ваш клуб и прибыли ли сюда фанаты из Чехии?
— Я не совсем могу говорить о бюджете клуба, это не мое дело и я его не знаю. Возможно, этот вопрос актуален
Ранее об ожиданиях от ответного матча рассказал главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе, который разобрал стиль игры соперника.
Напомним, в гостевой игре «Ордабасы» первым открыл счет, но в итоге увез ничью — 1:1. Ответный матч состоится завтра, 1 августа, в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени