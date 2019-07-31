«Ордабасы» назвали идеальной командой перед ответным матчем Лиги Европы

— В каком финансовом состоянии находится ваш клуб и прибыли ли сюда фанаты из Чехии?

— Я не совсем могу говорить о бюджете клуба, это не мое дело и я его не знаю. Возможно, этот вопрос актуален где-то в Англии или здесь, в Казахстане. Что касается болельщиков, то Млада-Болеслав находится очень далеко от Шымкента и они не смогли сюда прибыть, но вместе с нами прибыла большая делегация, которая окажет нам поддержку завтра, а также множество журналистов.