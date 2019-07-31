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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» назвали идеальной командой перед ответным матчем Лиги Европы

Наставник чешского клуба «Млада-Болеслав» Йозеф Вебер рассказал о своих ожиданиях от ответного матча с «Ордабасы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

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— Могу сказать, что «Ордабасы» выглядит идеально как одна команда. Что касается игроков, могу выделить нападающего под номером 99 (Алексей Щеткин), а также полузащиту и вратаря клуба, — цитирует Вебера пресс-служба «Ордабасы».

— Скажутся ли погодные условия в завтрашнем матче?
— Погода будет одинаковой для обеих команд. Думаю, что уже во втором тайме условия будут полегче.

— В каком финансовом состоянии находится ваш клуб и прибыли ли сюда фанаты из Чехии?
— Я не совсем могу говорить о бюджете клуба, это не мое дело и я его не знаю. Возможно, этот вопрос актуален где-то в Англии или здесь, в Казахстане. Что касается болельщиков, то Млада-Болеслав находится очень далеко от Шымкента и они не смогли сюда прибыть, но вместе с нами прибыла большая делегация, которая окажет нам поддержку завтра, а также множество журналистов.

Ранее об ожиданиях от ответного матча рассказал главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе, который разобрал стиль игры соперника.

Напомним, в гостевой игре «Ордабасы» первым открыл счет, но в итоге увез ничью — 1:1. Ответный матч состоится завтра, 1 августа, в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

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