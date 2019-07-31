ХИК обыграл «Црвену Звезду», но не вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финский ХИК победил сербскую «Црвену Звезду» в ответном матче, но не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финский ХИК победил сербскую «Црвену Звезду» в ответном матче, но не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1. У финской команды голами отметились Себастьян Дальстрём (на 46-й минуте) и Рику Риски (90+2). У гостей отличился Душан Йованчич (56).
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу сербского клуба. По сумме двух игр «Црвена Звезда» пробилась в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания).
|Владан Милоевич
|Себастьян Дальстрем
|46′
|Душан Йованчич
|56′
|Рику Риски
|90+2′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ален Бьери(Швейцария)