ХИК обыграл «Црвену Звезду», но не вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1. У финской команды голами отметились Себастьян Дальстрём (на 46-й минуте) и Рику Риски (90+2). У гостей отличился Душан Йованчич (56).

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу сербского клуба. По сумме двух игр «Црвена Звезда» пробилась в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания).