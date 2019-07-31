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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ХИК обыграл «Црвену Звезду», но не вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Финский ХИК победил сербскую «Црвену Звезду» в ответном матче, но не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

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Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1. У финской команды голами отметились Себастьян Дальстрём (на 46-й минуте) и Рику Риски (90+2). У гостей отличился Душан Йованчич (56).

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу сербского клуба. По сумме двух игр «Црвена Звезда» пробилась в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания).

ХИК
2:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд31.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Telia 5G (Sonera Stadium)
Главные тренеры
Владан Милоевич
Голы
Себастьян Дальстрем46′
Душан Йованчич56′
Рику Риски90+2′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлен Бьери(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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