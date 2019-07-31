«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Словенский «Марибор» уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Словенский «Марибор» уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Сольне, завершилась со счетом 3:2 в пользу шведского клуба. В составе хозяев поля голами отметились Пер Карлссон (на 4-й минуте), Себастьян Ларссон (61) и Тарик Эльюнусси (93). У гостей отличились Андрей Котник (48) и Александру Крецу (117).
В первом матче победу со счетом 2:1 праздновал словенский клуб. «Марибор» по сумме двух игр вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграет с норвежским «Русенборгом».
|Рикард Норлинг
|Дарко Миланич
|35044
|4′
|52949
|48′
|Себастьян Ларссон
|61′
|Александру Крецу
|117′
|Тарик Эль-Юнусси
|93′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Адриен Жаккотте(Швейцария)