«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Сольне, завершилась со счетом 3:2 в пользу шведского клуба. В составе хозяев поля голами отметились Пер Карлссон (на 4-й минуте), Себастьян Ларссон (61) и Тарик Эльюнусси (93). У гостей отличились Андрей Котник (48) и Александру Крецу (117).