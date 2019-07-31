Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.07
Чукарички
Мольде
13
Футбол. Еврокубки
31.07
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
31.07
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
31.07
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
31.07
АИК
Марибор
32
Футбол. Еврокубки
31.07
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
31 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Словенский «Марибор» уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сольне, завершилась со счетом 3:2 в пользу шведского клуба. В составе хозяев поля голами отметились Пер Карлссон (на 4-й минуте), Себастьян Ларссон (61) и Тарик Эльюнусси (93). У гостей отличились Андрей Котник (48) и Александру Крецу (117).

В первом матче победу со счетом 2:1 праздновал словенский клуб. «Марибор» по сумме двух игр вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграет с норвежским «Русенборгом».

АИК
3:2ДВ
Основное время: 2:1 (1:0)
Марибор
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд31.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Friends Arena
Главные тренеры
Рикард НорлингДарко Миланич
Голы
350444′
5294948′
Себастьян Ларссон61′
Александру Крецу117′
Тарик Эль-Юнусси93′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАдриен Жаккотте(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
АИК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
«Арсенал» в Баку: спастись от позора
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
Поветкин узнал имя следующего соперника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь