«Арсенал» в Баку: спастись от позора

Источник: Спорт-Экспресс

Поражение «Арсенала» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы от «Нефтчи» получилось болезненным, но не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы. Думается, что если и ответная встреча завершится плачевно, реакция будет примерно такой же.

Куда больше говорят о процессе доламывания чемпионской команды в «Спартаке», последние куски которой отправились на свалку истории, и увлекательном сериале по завозу в Тарасовку очередной партии мессий. Равно как и о том, приедет ли в город над вольной Невой новый Халк, он же Малком. И это логично, таковы законы информпространства, нравится это кому-то или нет.

При этом формально это может быть самый позорный вылет в истории участия российских команд в еврокубках — «Нефтчи» занимает 273-е место в рейтинге УЕФА.

Так низко наши обидчики еще не располагались. Хотя, разумеется, будь на месте «Арсенала» наш топ-клуб, то и реакция и отношение были бы совершенно иными. А, возможно, еще сказывается и магия имени «Нефтчи» — как-никак, союзный бренд, клуб выступал в чемпионате СССР, а по всему советскому у нас сейчас почему-то принято ностальгировать. Там выступали такие уважаемые люди, как Анатолий Банишевский или Эдуард Маркаров. Не какой-то там непонятный «Вардар» или «Кошице».

Вляпаться в историю «Арсенал» может и по другой причине. Практически всегда российские клубы, дебютировавшие в еврокубках, одерживали хотя бы одну победу, радуя тем самым свою публику, для которой этот момент становился историческим. Пусть даже это был их первый и последний выход в Европу. Камышинский «Текстильщик», «КАМАЗ», «Балтика», нижегородский «Локомотив», «Уралмаш», «Шинник», «Сибирь», «Сатурн», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Амкар», «Уфа» — все они побеждали, пусть некоторые даже на уровне давно позабытого Кубка Интертото (через него, напомню, в 90-е можно было пробиться в основной этап Кубка УЕФА). «Кубань» и вовсе сходу дошла до группового этапа Лиги Европы.

Конечно, есть и исключения. Без побед в свои первые еврокубковые кампании в первой половине 90-х остались «Алания» (тогда называвшаяся «Спартак») и «Локомотив», но так и в соперниках у них были дортмундская «Боруссия» и «Ювентус» соответственно. В 2001 году до Европы добрался новороссийский «Черноморец», нарвавшийся на «Валенсию», которая за пару месяцев до этого играла в финале Лиги чемпионов. Формально еще «Анжи» в своем дебютном сезоне остался без победы — но с «Рейнджерс» был сыгран один матч, да и тот на нейтральном поле.

То есть европейских ноунеймов российские команды, в каком бы состоянии они сами не находились, обыгрывали всегда, хотя бы раз. Не хотелось бы, чтобы «Арсенал» выбился из этого ряда. Тем более расклад очень простой — любая победа выведет туляков в следующий раунд. Исключение — 1:0, тогда будет дополнительное время. В первых трех турах РПЛ «Арсенал» забил шесть голов — в среднем по два за матч. Вряд ли оборона «Нефтчи» сильнее, чем у «Ростова» или «Динамо».