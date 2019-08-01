Солигорский «Шахтер» 1 августа проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЕ против «Эсбьерга»

А сегодня не повторить ошибок борисовчан в Лиге Европы постарается солигорский «Шахтер», который на прошлой неделе также добился домашней победы над скандинавской дружиной.



Датский «Эсбьерг», напомним, был переигран на стадионе «Строитель» в Солигорске со счетом 2:0. Это значит, что если сегодня «горняки» забьют хотя бы один мяч, то сопернику для выхода в 3-й квалификационный этап Лиги Европы придется отвечать четырьмя. Диспозиция вроде бы очевидно в пользу «Шахтера». Но все же думать, что путевка в следующий раунд уже в кармане, не стоит. Во-первых, известно как традиционно тяжело идут дела у солигорчан в еврокубках. А во-вторых, «Эсбьерг» весьма опасен дома — и сегодня с ним придется тяжелее, чем неделю назад.

