Солигорский «Шахтер» 1 августа проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЕ против «Эсбьерга»

А сегодня не повторить ошибок борисовчан в Лиге Европы постарается солигорский «Шахтер», который на прошлой неделе также добился домашней победы над скандинавской дружиной.
Датский «Эсбьерг», напомним, был переигран на стадионе «Строитель» в Солигорске со счетом 2:0. Это значит, что если сегодня «горняки» забьют хотя бы один мяч, то сопернику для выхода в 3-й квалификационный этап Лиги Европы придется отвечать четырьмя. Диспозиция вроде бы очевидно в пользу «Шахтера». Но все же думать, что путевка в следующий раунд уже в кармане, не стоит. Во-первых, известно как традиционно тяжело идут дела у солигорчан в еврокубках. А во-вторых, «Эсбьерг» весьма опасен дома — и сегодня с ним придется тяжелее, чем неделю назад.
Главный тренер команды из Солигорска Сергей Ташуев, кстати, тоже предостерегает от расслабленности и отзывается о сопернике в комплементарных тонах. «Команда хорошая, с хорошим подбором игроков, много сборников, футболистов финской “молодежки”, есть игрок из сборной Ямайки. В команде хороший баланс молодости и опыта», — сказал рулевой «горняков» на вчерашней предматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба «Шахтера».
Судить сегодняшний матч будет бригада из Хорватии. Главный арбитр — Дуже Струкан, ассистенты на бровках — Горан Перица, Марио Пепур, четвертый рефери — Марин Видулин.
В первом отборочном раунде Лиги Европы дружина из Солигорска, напомним, оставила не у дел мальтийский «Хибернианс», выиграв обе встречи со счетом 1:0. Если же получится преодолеть барьер 2-й стадии квалификации, то следующим соперником «Шахтера» во втором по значимости еврокубковом турнире станет победитель двухматчевого противостояния «Торино» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия). Из этой пары, скорее всего, дальше пройдет итальянский клуб, который на прошлой неделе добился уверенной домашней победы над венграми со счетом 3:0.