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12:13 (мск), источник: Prosports.kz

Фанаты «Кайрата» не дали выспаться игрокам «Хапоэля»

В сети появилось видео, на котором ультрас алматинского «Кайрата» запускали салюты перед окнами гостиницы, в которой разместились игроки «Хапоэля», сообщает Prosports.kz.

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Инцидент произошел ночью. Несколько молодых людей начали запускать салюты и скандировать нецензурные кричалки под окнами гостиницы в Алматы.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. Просим убрать детей от экранов перед просмотром.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Сегодня состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между «Кайратом» и «Хапоэлем». Начало матча — 20:30 по времени столицы.

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