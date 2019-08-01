Фанаты «Кайрата» не дали выспаться игрокам «Хапоэля»
В сети появилось видео, на котором ультрас алматинского «Кайрата» запускали салюты перед окнами гостиницы, в которой разместились игроки «Хапоэля», сообщает Prosports.kz.
В сети появилось видео, на котором ультрас алматинского «Кайрата» запускали салюты перед окнами гостиницы, в которой разместились игроки «Хапоэля», сообщает Prosports.kz.
Инцидент произошел ночью. Несколько молодых людей начали запускать салюты и скандировать нецензурные кричалки под окнами гостиницы в Алматы.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. Просим убрать детей от экранов перед просмотром.
Сегодня состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между «Кайратом» и «Хапоэлем». Начало матча — 20:30 по времени столицы.