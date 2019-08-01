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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» вылетел из Лиги Европы после матча с пятью голами

Футболисты «Ордабасы» проиграли чешскому клубу «Млада-Болеслав» в ответном матче и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго отборочного раунда проходила сегодня, 1 августа, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3.

Уже на восьмой минуте «Млада-Болеслав» повел после гола экс-хавбека сборной Чехии Марека Матейовски. Увеличить счет гости смогли на 32-й — пенальти реализовал российский форвард Николай Комличенко.

В самой концовке первого тайма «Ордабасы» удалось забить гол в раздевалку. На 45-й минуте отличился форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, чей мяч оставил интригу на второй тайм.

Однако сразу после перерыва «Млада-Болеслав» забил третий мяч — его автором на 47-й минуте стал боснийский форвард Мурис Мешанович. Впрочем, «Ордабасы» не сдался и на 55-й смог вернуть минимальный счет — пенальти точно реализовал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.

Первый матч в Чехии завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Млада-Болеслав» обыгрывает «Ордабасы» с общим счетом 4:3 и выходит в третий раунд, где ее соперником станет победитель пары ФКСБ (Румыния) — «Алашкерт» (Армения), где в первом матче со счетом 3:0 выиграли румыны.

Ордабасы
2:3
Первый тайм: 1:2
Млада-Болеслав
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Кахабер ЦхададзеЙозеф Вебер
Голы
3852745′
118488′
6220556′
Николай Комличенко32′
5076847′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)
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