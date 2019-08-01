«Ордабасы» вылетел из Лиги Европы после матча с пятью голами

Игра второго отборочного раунда проходила сегодня, 1 августа, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3.

Уже на восьмой минуте «Млада-Болеслав» повел после гола экс-хавбека сборной Чехии Марека Матейовски. Увеличить счет гости смогли на 32-й — пенальти реализовал российский форвард Николай Комличенко.

В самой концовке первого тайма «Ордабасы» удалось забить гол в раздевалку. На 45-й минуте отличился форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, чей мяч оставил интригу на второй тайм.

Однако сразу после перерыва «Млада-Болеслав» забил третий мяч — его автором на 47-й минуте стал боснийский форвард Мурис Мешанович. Впрочем, «Ордабасы» не сдался и на 55-й смог вернуть минимальный счет — пенальти точно реализовал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.