«Ордабасы» вылетел из Лиги Европы после матча с пятью голами
Футболисты «Ордабасы» проиграли чешскому клубу «Млада-Болеслав» в ответном матче и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ордабасы» проиграли чешскому клубу «Млада-Болеслав» в ответном матче и вылетели из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго отборочного раунда проходила сегодня, 1 августа, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3.
Уже на восьмой минуте «Млада-Болеслав» повел после гола
В самой концовке первого тайма «Ордабасы» удалось забить гол в раздевалку. На 45-й минуте отличился форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, чей мяч оставил интригу на второй тайм.
Однако сразу после перерыва «Млада-Болеслав» забил третий мяч — его автором на 47-й минуте стал боснийский форвард Мурис Мешанович. Впрочем, «Ордабасы» не сдался и на 55-й смог вернуть минимальный счет — пенальти точно реализовал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате.
Первый матч в Чехии завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Млада-Болеслав» обыгрывает «Ордабасы» с общим счетом 4:3 и выходит в третий раунд, где ее соперником станет победитель пары ФКСБ (Румыния) — «Алашкерт» (Армения), где в первом матче со счетом 3:0 выиграли румыны.
|Кахабер Цхададзе
|Йозеф Вебер
|38527
|45′
|11848
|8′
|62205
|56′
|Николай Комличенко
|32′
|50768
|47′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)