Хет-трик Томасова вывел «Астану» в третий раунд Лиги Европы
Футболисты «Астаны» обыграли андоррскую «Санта-Колому» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» обыграли андоррскую «Санта-Колому» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла на «Астана Арене» в
На седьмой минуте «Санта-Колома» сенсационно повела в счете. На добивание удачно сыграл полузащитник Энрик Пи.
Отыграться «Астана» смогла на 24-й минуте. Автор гола Пи сфолил в своей штрафной, а пенальти точно реализовал полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон.
В дальнейшем игра «Астаны» свалилась в навал. Долгое время «Санта-Колома» успешно отбивалась, но в итоге удержать ничью не смогла. Победный гол «Астаны» на 73-й минуте забил Марин Томасов, который неожиданно остался в запасе и вышел на поле только на 60-й. Хорватский хавбек эмоционально отпраздновал взятие ворот и снял футболку, за что получил желтую карточку.
На 79-й минуте Томасов оформил дубль, а на 94-й сделал
Первый матч между «Астаной» и «Санта-Коломой» завершился со счетом 0:0. В следующем раунде ЛЕ соперником казахстанского клуба станет мальтийская «Валлетта» — матчи пройдут 8 и 15 августа, а «Астана» начнет с домашней игры.
|Роман Григорчук
|35737
|24′
|62204
|7′
|Марин Томасов
|73′
|Марин Томасов
|79′
|Марин Томасов
|90+4′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Георгий Круашвили(Грузия)