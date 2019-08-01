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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик Томасова вывел «Астану» в третий раунд Лиги Европы

Футболисты «Астаны» обыграли андоррскую «Санта-Колому» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1.

На седьмой минуте «Санта-Колома» сенсационно повела в счете. На добивание удачно сыграл полузащитник Энрик Пи.

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Отыграться «Астана» смогла на 24-й минуте. Автор гола Пи сфолил в своей штрафной, а пенальти точно реализовал полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон.

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В дальнейшем игра «Астаны» свалилась в навал. Долгое время «Санта-Колома» успешно отбивалась, но в итоге удержать ничью не смогла. Победный гол «Астаны» на 73-й минуте забил Марин Томасов, который неожиданно остался в запасе и вышел на поле только на 60-й. Хорватский хавбек эмоционально отпраздновал взятие ворот и снял футболку, за что получил желтую карточку.

На 79-й минуте Томасов оформил дубль, а на 94-й сделал хет-трик и установил окончательный счет.

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Первый матч между «Астаной» и «Санта-Коломой» завершился со счетом 0:0. В следующем раунде ЛЕ соперником казахстанского клуба станет мальтийская «Валлетта» — матчи пройдут 8 и 15 августа, а «Астана» начнет с домашней игры.

Астана
4:1
Первый тайм: 1:1
Санта-Колома
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук
Голы
3573724′
622047′
Марин Томасов73′
Марин Томасов79′
Марин Томасов90+4′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Круашвили(Грузия)
Обозначения
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