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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Наш защитник ухаживает за коровами. Не шучу». Тренер «Санта-Коломы» сравнил «Астану» и свой клуб

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Марк Родригес Ребуль после поражения от «Астаны» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы и вылета из турнира отметил, что соперник значительно превосходил уровнем его команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Счет 1:1 до 73-й минуты был для вас удивителен?

— И для меня, и для всех, в принципе. Конечно же, для нас это было большим сюрпризом.

— Как вы считаете, уровень «Астаны» для вас высокий?

— Да, это очевидно. Для нас это очень сильный оппонент. Томасов за 15 минут три гола забил.

— Можно ли сказать, что индивидуальное мастерство Томасова решило исход игры?

— Уровень Томасова действительно перевесил.

— Какую установку вы дали своей команде в перерыве?

— Во втором тайме мы хотели показать все по максимуму. Задача была выиграть и остаться живыми.

— Чемпионат в Андорре полупрофессиональный. Как вам удалось поддерживать высокий уровень игры?

— Конечно же, для нас была важна физическая подготовка игроков. Но физическая форма игроков «Астаны» выше. Но наши игроки — полупрофессионалы. Они не всегда могут приходить на тренировку, потому что работают. Для нас игра на таком уровне — уже достижение. В Андорре пришло всего 400 человек на игру. Играть на такой арене для нас — большая честь. Этот газон — самый лучший, который я видел в своей жизни.

— Какой у вас бюджет?

— Точно не знаю, но Томасов наверняка зарабатывает больше, чем мы все. Каждый занимается своим делом. Например, наш центральный игрок ухаживает за коровами. И это не шутка.

Напомним, в ответном матче второго квалификационного раунда столичный клуб на своем поле обыграл «Санта-Колому» со счетом 3:0 и прошел дальше, так как первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

Астана
4:1
Первый тайм: 1:1
Санта-Колома
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук
Голы
3573724′
622047′
Марин Томасов73′
Марин Томасов79′
Марин Томасов90+4′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Круашвили(Грузия)
Обозначения
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