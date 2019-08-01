«Наш защитник ухаживает за коровами. Не шучу». Тренер «Санта-Коломы» сравнил «Астану» и свой клуб

— Счет 1:1 до 73-й минуты был для вас удивителен?

— И для меня, и для всех, в принципе. Конечно же, для нас это было большим сюрпризом.

— Как вы считаете, уровень «Астаны» для вас высокий?

— Да, это очевидно. Для нас это очень сильный оппонент. Томасов за 15 минут три гола забил.

— Можно ли сказать, что индивидуальное мастерство Томасова решило исход игры?

— Уровень Томасова действительно перевесил.

— Какую установку вы дали своей команде в перерыве?

— Во втором тайме мы хотели показать все по максимуму. Задача была выиграть и остаться живыми.

— Чемпионат в Андорре полупрофессиональный. Как вам удалось поддерживать высокий уровень игры?

— Конечно же, для нас была важна физическая подготовка игроков. Но физическая форма игроков «Астаны» выше. Но наши игроки — полупрофессионалы. Они не всегда могут приходить на тренировку, потому что работают. Для нас игра на таком уровне — уже достижение. В Андорре пришло всего 400 человек на игру. Играть на такой арене для нас — большая честь. Этот газон — самый лучший, который я видел в своей жизни.

— Какой у вас бюджет?

— Точно не знаю, но Томасов наверняка зарабатывает больше, чем мы все. Каждый занимается своим делом. Например, наш центральный игрок ухаживает за коровами. И это не шутка.