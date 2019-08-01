«Нефтчи» — «Арсенал»: составы команд на ответный матч Лиги Европы

Матч состоится на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. Ассистенты рефери — Эдвард Спитери и Роберто Велла. Резервный судья — Малколм Спитери. Начало игры — в 20:00 мск.