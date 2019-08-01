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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вылетел из Лиги Европы после матча с тремя удалениями и автоголом

Алматинский «Кайрат» на своем поле сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча проходила сегодня, 1 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:1.

Первый матч в Израиле закончился со счетом 2:0 в пользу «Хапоэля», поэтому «Кайрату» дома требовалась забивать минимум два мяча и не пропускать. Однако с этой задачей алматинцы в итоге не справились.

Начиналось же для «Кайрата» все хорошо. На 41-й минуте сербский защитник Раде Дугалич вывел алматинцев вперед.

Развить успех во втором тайме «Кайрат» не смог, а напротив — усложнил себе задачу. На 55-й минуте алматинцы остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитника Елдоса Ахметова, а на 63-й Дугалич срезал мяч в свои ворота.

При счете 1:1 «Кайрат» безуспешно пытался провести второй гол, но в итоге получил лишь вторую красную — со скамейки был удален запасной вратарь Владимир Плотников. В самой концовке «Хапоэль» даже забил, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

Завершилась ЛЕ для «Кайрата» третьим удалением — на 96-й минуте красную карточку показали защитнику Гафуржану Суюмбаеву.

Таким образом, «Хапоэль» по сумме двух матчей обыграл «Кайрат» с общим счетом 3:1. В третьем раунде ЛЕ израильский клуб встретится с победителем пары «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия), где в первой игре со счетом 2:0 победили шведы.

Ранее из ЛЕ после второго раунда вылетел «Ордабасы», а в третий вышла «Астана», у которой хет-трик оформил Марин Томасов.

Кайрат
1:1
Первый тайм: 1:0
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Central Stadium
Главные тренеры
Алексей ШпилевскийБарак Бахар
Голы
Раде Дугалич40′
Раде Дугалич63′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяОла Хоббер Нильсен(Норвегия)
Обозначения
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  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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