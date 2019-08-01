«Кайрат» вылетел из Лиги Европы после матча с тремя удалениями и автоголом
Алматинский «Кайрат» на своем поле сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» из
Алматинский «Кайрат» на своем поле сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» из
Встреча проходила сегодня, 1 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:1.
Первый матч в Израиле закончился со счетом 2:0 в пользу «Хапоэля», поэтому «Кайрату» дома требовалась забивать минимум два мяча и не пропускать. Однако с этой задачей алматинцы в итоге не справились.
Начиналось же для «Кайрата» все хорошо. На 41-й минуте сербский защитник Раде Дугалич вывел алматинцев вперед.
Развить успех во втором тайме «Кайрат» не смог, а напротив — усложнил себе задачу. На 55-й минуте алматинцы остались в меньшинстве
При счете 1:1 «Кайрат» безуспешно пытался провести второй гол, но в итоге получил лишь вторую красную — со скамейки был удален запасной вратарь Владимир Плотников. В самой концовке «Хапоэль» даже забил, но мяч не был засчитан
Завершилась ЛЕ для «Кайрата» третьим удалением — на 96-й минуте красную карточку показали защитнику Гафуржану Суюмбаеву.
Таким образом, «Хапоэль» по сумме двух матчей обыграл «Кайрат» с общим счетом 3:1. В третьем раунде ЛЕ израильский клуб встретится с победителем пары «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия), где в первой игре со счетом 2:0 победили шведы.
Ранее из ЛЕ после второго раунда вылетел «Ордабасы», а в третий вышла «Астана», у которой
|Алексей Шпилевский
|Барак Бахар
|Раде Дугалич
|40′
|Раде Дугалич
|63′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ола Хоббер Нильсен(Норвегия)