«Казахстан не хотят видеть в Европе, но “Кайрат” вернется — и в Лигу чемпионов». Шпилевский — о вылете из ЛЕ

Игра в Алматы завершилась со счетом 1:1 и запомнилась тремя удалениями и автоголом. По сумме двух игр «Кайрат» уступил с общим результатом 1:3.

«К сожалению, казахстанские клубы никто не хочет видеть в Европе. В обоих матчах негативную роль сказали судьи. Мы вернемся в Европу. Не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов. Мои ребята это заслужили. Мы будем концентрироваться на матчах чемпионата.

Я хотел поменять Елдоса Ахметов в том моменте на Политевича, но не успел. Я не согласен с решением судьи, но хотел успеть. Также мне интересно, то что боковой судья показывает офсайд, а главный засчитывает гол. Это очень странно для меня.

Момент с удалением был переломным. Я хотел поблагодарить искренних болельщиков, но были и фанаты, которые высказывали негатив. В составе играли казахстанцы, которые в прошлом году не играли на таком уровне.

Если бы мы играли 11 на 11 мы бы показали лучший футбол. Ребята не отступали и бились до последнего. Они не отступали и играли так, как надо, — сказал Шпилевский.