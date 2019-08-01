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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан не хотят видеть в Европе, но “Кайрат” вернется — и в Лигу чемпионов». Шпилевский — о вылете из ЛЕ

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал итог ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Алматы завершилась со счетом 1:1 и запомнилась тремя удалениями и автоголом. По сумме двух игр «Кайрат» уступил с общим результатом 1:3.

«К сожалению, казахстанские клубы никто не хочет видеть в Европе. В обоих матчах негативную роль сказали судьи. Мы вернемся в Европу. Не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов. Мои ребята это заслужили. Мы будем концентрироваться на матчах чемпионата.

Я хотел поменять Елдоса Ахметов в том моменте на Политевича, но не успел. Я не согласен с решением судьи, но хотел успеть. Также мне интересно, то что боковой судья показывает офсайд, а главный засчитывает гол. Это очень странно для меня.

Момент с удалением был переломным. Я хотел поблагодарить искренних болельщиков, но были и фанаты, которые высказывали негатив. В составе играли казахстанцы, которые в прошлом году не играли на таком уровне.

Если бы мы играли 11 на 11 мы бы показали лучший футбол. Ребята не отступали и бились до последнего. Они не отступали и играли так, как надо, — сказал Шпилевский.

Ранее из ЛЕ после второго раунда вылетел «Ордабасы», а в третий вышла «Астана», у которой хет-трик оформил Марин Томасов.

Кайрат
1:1
Первый тайм: 1:0
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Central Stadium
Главные тренеры
Алексей ШпилевскийБарак Бахар
Голы
Раде Дугалич40′
Раде Дугалич63′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяОла Хоббер Нильсен(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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