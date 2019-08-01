«Это не оправдание». Игрок «Ордабасы» раскритиковал судейство после вылета из Лиги Европы

Ответная игра второго отборочного раунда в Шымкенте завершилась со счетом 2:3 — видеообзор можно посмотреть здесь. Сам Малый вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, отметившись в протоколе желтой карточкой.

«Столько сил, столько эмоций — и техничный мастер-класс от судьи из Европы. Никто не оправдывается, но просто на это нельзя закрывать глаза. Спасибо всем болельщикам, кто поддержал нас дома и на выезде, вы заслуживали пройти дальше. Хотел бы написать больше, но не могу», — написал Малый в Instagram.