«Это не оправдание». Игрок «Ордабасы» раскритиковал судейство после вылета из Лиги Европы
Защитник «Ордабасы» Сергей Малый прокомментировал вылет из Лиги Европы от чешского клуба «Млада-Болеслав».
Защитник «Ордабасы» Сергей Малый прокомментировал вылет из Лиги Европы от чешского клуба «Млада-Болеслав».
Ответная игра второго отборочного раунда в Шымкенте завершилась со счетом 2:3 — видеообзор можно посмотреть здесь. Сам Малый вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, отметившись в протоколе желтой карточкой.
«Столько сил, столько эмоций — и техничный
Отметим, что игру в Шымкенте обслуживала бригада судей из Дании, которую возглавлял
Ранее итоги матча подвели главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе и его коллега Йозеф Вебер из «Млада-Болеслава».