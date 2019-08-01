«Арсенал» вылетел из Лиги Европы от вице-чемпиона Азербайджана. У Тулы не получилось ничего

Источник: Sport24

После первого матча, проигранного 0:1, «Арсенал» оказался в сложной ситуации. Тренеры обеих команд отмечали прессинг «Нефтчи», не дававший тулякам разбежаться. Игорь Черевченко признал, что у его команды ничего не получилось, но списывать это на эмоции не стал:

— Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Мы готовились, просматривали игры соперника — не сложилось, — говорил Черевченко.

На вторую игру он выставил такой состав — с Луценко в нападении и Костадиновым в средней линии. В Туле оба игрока вышли в перерыве.

Бакинцы обошлись без изменений:

«Арсенал» много владел мячом, но без явных угроз. Туляки били из любых положений, вот только первый опасный момент возник на 32-й минуте — когда вратарь «Нефтчи» Агаев потащил мяч после удара Чаушича и рикошета.

До перерыва мяч дважды попал в руку игрокам «Арсенала». Оба раза — в штрафной. И оба раза мальтийский судья Алан Марио Сант не увидел в этом криминала, ни у Чаушича, ни у Альвареса.

Отдельная история — болельщики «Арсенала». Фанат Алексей «Мамай», к примеру, предпочел автостоп и добрался до Баку за 3,5 дня или 86 часов. Всего на гостевом секторе было около 30 болельщиков.

В начале второго тайма у них появился повод для расстройства: провал «Арсенала» в обороне — и нападающий «Нефтчи» Алиев убежал один на один с Левашовым. Потом Григалава будет показывать киперу «Арсенала», что надо было выходить навстречу, но в любом случае счет стал 0:1. И 0:2 по сумме матчей.

Тут же Ткачев дважды приложился по воротам «Нефтчи», оба раза неточно, но самый опасный момент пришел со штрафного — Горбатенко попал в перекладину.

Черевченко выпустил вместо Комбарова свежего Банду. Лучше не стало — попадание мяча в руки Григалавы (сразу в две) привело к пенальти, «Арсенал» бросил играть и итоге пропустил еще и после штрафного.