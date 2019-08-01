«Арсенал» вылетел из Лиги Европы от вице-чемпиона Азербайджана. У Тулы не получилось ничего
Первый гостевой матч «Арсенала» в еврокубках стал последним.
Первый гостевой матч «Арсенала» в еврокубках стал последним.
После первого матча, проигранного 0:1, «Арсенал» оказался в сложной ситуации. Тренеры обеих команд отмечали прессинг «Нефтчи», не дававший тулякам разбежаться. Игорь Черевченко признал, что у его команды ничего не получилось, но списывать это на эмоции не стал:
— Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Мы готовились, просматривали игры соперника — не сложилось, — говорил Черевченко.
На вторую игру он выставил такой состав — с Луценко в нападении и Костадиновым в средней линии. В Туле оба игрока вышли в перерыве.
Бакинцы обошлись без изменений:
«Арсенал» много владел мячом, но без явных угроз. Туляки били из любых положений, вот только первый опасный момент возник на 32-й минуте — когда вратарь «Нефтчи» Агаев потащил мяч после удара Чаушича и рикошета.
До перерыва мяч дважды попал в руку игрокам «Арсенала». Оба раза — в штрафной. И оба раза мальтийский судья Алан Марио Сант не увидел в этом криминала, ни у Чаушича, ни у Альвареса.
Отдельная история — болельщики «Арсенала». Фанат Алексей «Мамай», к примеру, предпочел автостоп и добрался до Баку за 3,5 дня или 86 часов. Всего на гостевом секторе было около 30 болельщиков.
В начале второго тайма у них появился повод для расстройства: провал «Арсенала» в обороне — и нападающий «Нефтчи» Алиев убежал один на один с Левашовым. Потом Григалава будет показывать киперу «Арсенала», что надо было выходить навстречу, но в любом случае счет стал 0:1. И 0:2 по сумме матчей.
Тут же Ткачев дважды приложился по воротам «Нефтчи», оба раза неточно, но самый опасный момент пришел со штрафного — Горбатенко попал в перекладину.
Черевченко выпустил вместо Комбарова свежего Банду. Лучше не стало — попадание мяча в руки Григалавы (сразу в две) привело к пенальти, «Арсенал» бросил играть и итоге пропустил еще и после штрафного.
0:3 в Баку, 0:4 в сумме — обескураживающий итог европейской кампании туляков. Можно еще раз вспомнить футболистов, которые давали результат в прошлом сезоне, а теперь играют в других клубах, но получать четыре мяча от даже не самой сильной команды Азербайджана — это в любом случае так себе.
|Роберто Бордин
|Игорь Черевченко
|Рауф Алиев(Эмин Махмудов)
|48′
|да Силва Дариу Фредерику
|89′
|Мамаду Мбодж(Рахман Гаджиев)
|90+3′
|1
|Салахат Агаев
|36
|Михаил Левашов
|26
|Омар Булудов
|21
|Виктор Альварес
|5
|Антон Кривоцюк
87′
|6
|Максим Беляев
|6
|Воислав Станкович
|8
|Гиа Григалава
88′
|25
|Кирилл Петров
67′
|11
|Сергей Ткачев
|36
|Мамаду Кане
|22
|Даниил Лесовой
|93
|Сони Мюстивар
|23
|Игорь Горбатенко
|28
|Стивен Жозеф-Монрос
|48
|Евгений Луценко
|8
|Эмин Махмудов
62′
|20
|Горан Чаушич
9′
|7
|Намик Алескеров
|9
|Кирилл Комбаров
72′
|19
|Рауф Алиев
77′
|29
|Ламек Банда
|3
|Мамаду Мбодж
90+4′
|70
|Георгий Костадинов
80′81′
|10
|да Силва Дариу Фредерику
90′
|30
|Александру Тудорие
|17
|Рахман Гаджиев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алан Марио Сант(Мальта)
|Боковой судья
|Эдвард Спитери(Мальта)
|Боковой судья
|Роберто Велла(Мальта)