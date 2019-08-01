«Арсенал» вылетел из Лиги Европы от вице-чемпиона Азербайджана. У Тулы не получилось ничего

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.08
Стьярнан
Эспаньол
13
Футбол. Еврокубки
1.08
Крусейдерс
Вулверхэмптон Уондерерс
14
Футбол. Еврокубки
1.08
Витория Гимарайнш
Женесс Эш
40
Футбол. Еврокубки
1.08
Партизан
Конна'с Куэй
30
Футбол. Еврокубки
1.08
Линфилд
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
1.08
Абердин
Чихура
50
Футбол. Еврокубки
1.08
Осиек
ЦСКА Сф
П 3:4
10
Футбол. Еврокубки
1.08
Спартак Тр
Локомотив Пл
31
Футбол. Еврокубки
1.08
Штурм
Хеугесунн
21
Футбол. Еврокубки
1.08
Айнтрахт Ф
Флора
21
Футбол. Еврокубки
1.08
Стяуа
Алашкерт
23
Футбол. Еврокубки
1.08
Олимпия Л
Йени Малатьяспор
01
Футбол. Еврокубки
1.08
Гзира Юнайтед
Вентспилс
22
Футбол. Еврокубки
1.08
Эсбьерг
Шахтер С
00
Футбол. Еврокубки
1.08
Лудогорец
Валюр
40
Футбол. Еврокубки
1.08
Бреннбю
Лехия
41
Футбол. Еврокубки
1.08
Прогрес
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
1.08
Шериф
Партизани
11
Футбол. Еврокубки
1.08
Лиепая
Норчепинг
01
Футбол. Еврокубки
1.08
Мальме
Домжале
32
Футбол. Еврокубки
1.08
Вадуц
Фехервар
20
Футбол. Еврокубки
1.08
Нефтчи
Арсенал Т
30
Футбол. Еврокубки
1.08
Динамо Тб
Габала
30
Футбол. Еврокубки
1.08
Клаксвик
Люцерн
01
Футбол. Еврокубки
1.08
Зриньски
Утрехт
21
Футбол. Еврокубки
1.08
Атромитос А
ДАК
32
Футбол. Еврокубки
1.08
Яблонец
Пюник
00
Футбол. Еврокубки
1.08
Маккаби Хайфа
Страсбур
21
Футбол. Еврокубки
1.08
АЕЛ
Арис
01
Футбол. Еврокубки
1.08
Аполлон
Шэмрок Роверс
31
Футбол. Еврокубки
1.08
Рига
Пяст
21
Футбол. Еврокубки
1.08
Левски
АЕК Л
04
Футбол. Еврокубки
1.08
Дебрецен
Торино
14
Футбол. Еврокубки
1.08
Хеккен
АЗ
03
Футбол. Еврокубки
1.08
Университатя Кр
Гонвед
П 3:1
00
Футбол. Еврокубки
1.08
КуПС
Легия
00
Футбол. Еврокубки
1.08
Заря Лг
Будучност
10
Футбол. Еврокубки
1.08
Вииторул
Гент
21
Футбол. Еврокубки
1.08
Кайрат
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
1.08
Астана
Санта-Колома
41
Футбол. Еврокубки
1.08
Ордабасы
Млада-Болеслав
23
Все события
Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
1 августа, источник: Sport24

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы от вице-чемпиона Азербайджана. У Тулы не получилось ничего

Первый гостевой матч «Арсенала» в еврокубках стал последним.

Наверх
Источник: Sport24

После первого матча, проигранного 0:1, «Арсенал» оказался в сложной ситуации. Тренеры обеих команд отмечали прессинг «Нефтчи», не дававший тулякам разбежаться. Игорь Черевченко признал, что у его команды ничего не получилось, но списывать это на эмоции не стал:

— Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Мы готовились, просматривали игры соперника — не сложилось, — говорил Черевченко.

На вторую игру он выставил такой состав — с Луценко в нападении и Костадиновым в средней линии. В Туле оба игрока вышли в перерыве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бакинцы обошлись без изменений:

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» много владел мячом, но без явных угроз. Туляки били из любых положений, вот только первый опасный момент возник на 32-й минуте — когда вратарь «Нефтчи» Агаев потащил мяч после удара Чаушича и рикошета.

До перерыва мяч дважды попал в руку игрокам «Арсенала». Оба раза — в штрафной. И оба раза мальтийский судья Алан Марио Сант не увидел в этом криминала, ни у Чаушича, ни у Альвареса.

Отдельная история — болельщики «Арсенала». Фанат Алексей «Мамай», к примеру, предпочел автостоп и добрался до Баку за 3,5 дня или 86 часов. Всего на гостевом секторе было около 30 болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма у них появился повод для расстройства: провал «Арсенала» в обороне — и нападающий «Нефтчи» Алиев убежал один на один с Левашовым. Потом Григалава будет показывать киперу «Арсенала», что надо было выходить навстречу, но в любом случае счет стал 0:1. И 0:2 по сумме матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тут же Ткачев дважды приложился по воротам «Нефтчи», оба раза неточно, но самый опасный момент пришел со штрафного — Горбатенко попал в перекладину.

Черевченко выпустил вместо Комбарова свежего Банду. Лучше не стало — попадание мяча в руки Григалавы (сразу в две) привело к пенальти, «Арсенал» бросил играть и итоге пропустил еще и после штрафного.

Во время загрузки произошла ошибка.

0:3 в Баку, 0:4 в сумме — обескураживающий итог европейской кампании туляков. Можно еще раз вспомнить футболистов, которые давали результат в прошлом сезоне, а теперь играют в других клубах, но получать четыре мяча от даже не самой сильной команды Азербайджана — это в любом случае так себе.

Нефтчи
3:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Bakcell Arena (8 KM stadium)
Главные тренеры
Роберто БординИгорь Черевченко
Голы
Рауф Алиев(Эмин Махмудов)48′
да Силва Дариу Фредерику89′
Мамаду Мбодж(Рахман Гаджиев)90+3′
Составы команд
1Салахат Агаев
36Михаил Левашов
26Омар Булудов
21Виктор Альварес
5Антон Кривоцюк
87′
6Максим Беляев
6Воислав Станкович
8Гиа Григалава
88′
25Кирилл Петров
67′
11Сергей Ткачев
36Мамаду Кане
22Даниил Лесовой
93Сони Мюстивар
23Игорь Горбатенко
28Стивен Жозеф-Монрос
48Евгений Луценко
8Эмин Махмудов
62′
20Горан Чаушич
9′
7Намик Алескеров
9Кирилл Комбаров
72′
19Рауф Алиев
77′
29Ламек Банда
3Мамаду Мбодж
90+4′
70Георгий Костадинов
80′81′
10да Силва Дариу Фредерику
90′
30Александру Тудорие
17Рахман Гаджиев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлан Марио Сант(Мальта)
Боковой судьяЭдвард Спитери(Мальта)
Боковой судьяРоберто Велла(Мальта)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нефтчи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Бразильский футболист Адриано сделал тату в честь своей русской девушки
Русская красавица Юлия Ефимова сделала горячее фото в купальнике на отдыхе в Таиланде
«Арсенал» объявил о трансфере за рекордную сумму в истории клуба
Устюгов проиграл летний марафон. Почему норвежцы его боятся
Широков: «Спартак» вряд ли найдет игрока уровня Широкова
Овечкин — об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина
Йордан Ларссон сфотографировался в форме «Спартака»
Российский форвард подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь