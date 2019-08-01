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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Шериф» сыграл вничью с «Партизани» и вышел в третий раунд квалификации ЛЕ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Футболисты молдавского «Шерифа» на своем поле сыграли вничью с албанским «Партизани» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующий этап.

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Встреча, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 1:1. На гол Ясира Асани (29-я минута) хозяева поля ответили точным ударом Усмана Н’Диайе (63).

В первой игре, состоявшейся 25 июля в Тиране, победу со счетом 1:0 одержал «Шериф», который продолжит выступление в турнире.

Результаты других ответных матчей второго квалификационного раунда:

«Динамо» (Тбилиси) — «Габала» (Азербайджан) — 3:0 (по сумме двух матчей 5:0),

«Лиепая» (Латвия) — «Норрчепинг» (Швеция) — 0:1 (по сумме двух матчей 0:3),

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Страсбур» (Франция) — 2:1 (по сумме двух матчей 3:4),

«Яблонец» (Чехия) — «Пюник (Армения) — 0:0 (по сумме двух матчей 1:2).

Шериф
1:1
Первый тайм: 0:1
Партизани
Футбол, Лига Европы, Тур 11.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Sheriff
Главные тренеры
Зоран ЗекичФранко Лерда
Голы
6221329′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгор Паяч(Хорватия)
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