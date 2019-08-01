«Шериф» сыграл вничью с «Партизани» и вышел в третий раунд квалификации ЛЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 1:1. На гол Ясира Асани (29-я минута) хозяева поля ответили точным ударом Усмана Н’Диайе (63).
В первой игре, состоявшейся 25 июля в Тиране, победу со счетом 1:0 одержал «Шериф», который продолжит выступление в турнире.
Результаты других ответных матчей второго квалификационного раунда:
«Динамо» (Тбилиси) — «Габала» (Азербайджан) — 3:0 (по сумме двух матчей 5:0),
«Лиепая» (Латвия) — «Норрчепинг» (Швеция) — 0:1 (по сумме двух матчей 0:3),
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Страсбур» (Франция) — 2:1 (по сумме двух матчей 3:4),
«Яблонец» (Чехия) — «Пюник (Армения) — 0:0 (по сумме двух матчей 1:2).