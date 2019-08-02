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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черевченко взял вину на себя за поражение от «Нефтчи» в Лиге Европы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что берет всю вину на себя за поражение от азербайджанского «Нефтчи» во втором квалификационном раунде футбольной Лиги Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» в четверг потерпел разгромное поражение в ответной встрече в Баку со счетом 0:3. В первом матче «оружейники» также проиграли «Нефтчи» — 0:1. Тульский клуб впервые в своей истории играл в еврокубках.

«В обороне мы много ошибались. “Нефтчи” нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом. У “Нефтчи” хорошие шансы пройти еще дальше», — цитирует Черевченко azerisport.com.

«У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский “Шериф”, который играл против российской команды. Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. “Нефтчи” заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», — сказал Черевченко.

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