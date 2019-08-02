Черевченко взял вину на себя за поражение от «Нефтчи» в Лиге Европы

Источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» в четверг потерпел разгромное поражение в ответной встрече в Баку со счетом 0:3. В первом матче «оружейники» также проиграли «Нефтчи» — 0:1. Тульский клуб впервые в своей истории играл в еврокубках.

«В обороне мы много ошибались. “Нефтчи” нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом. У “Нефтчи” хорошие шансы пройти еще дальше», — цитирует Черевченко azerisport.com.