Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

За несколько минут до окончания встречи между футболистами началась потасовка, болельщики бросили на поле петарду, которая попала в голову Хантера. Арбитру была оказана медицинская помощь, но продолжить работу он уже не мог. Из-за инцидента игра была прервана на 35 минут, официальный представитель на матче советовался по телефону с делегатом УЕФА о прекращении игры. Однако было принято решение, что обязанности главного арбитра матча возьмет на себя четвертый рефери. Игра была продолжена.