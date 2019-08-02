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10:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «Университатей» и венгерским «Гонведом» Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

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«Университатя» в четверг обыграла «Гонвед» в серии послематчевых пенальти и вышла в следующий раунд турнира.

За несколько минут до окончания встречи между футболистами началась потасовка, болельщики бросили на поле петарду, которая попала в голову Хантера. Арбитру была оказана медицинская помощь, но продолжить работу он уже не мог. Из-за инцидента игра была прервана на 35 минут, официальный представитель на матче советовался по телефону с делегатом УЕФА о прекращении игры. Однако было принято решение, что обязанности главного арбитра матча возьмет на себя четвертый рефери. Игра была продолжена.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Университатя» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим АЕКом.

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