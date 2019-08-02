УЕФА принял историческое решение: главным арбитром матча за Суперкубок будет женщина
Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» будет француженка Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» будет француженка Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Впервые в истории
Роли ассистентов 35-летней судьи доверены француженке Мануэле Николози и ирландке Мишель О’Нил. Четвертым рефери будет турок Джюнейт Чакыр. В матче будет использоваться система VAR. В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).
«Я неоднократно говорил, что у женского футбола неограниченный потенциал, и я рад, что Стефани Фраппар назначена главным арбитром Суперкубка УЕФА этого года вместе с ассистентками Мануэлой Николози и Мишель О’Нил. Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира-2019 США — Голландия (2:0). Стефани стала первой
Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на матче мужских команд в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила швейцарка Николь Петинья.
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) на стадионе «Бешикташ Парк».