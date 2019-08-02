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14:11 (мск), источник: Sport24

УЕФА принял историческое решение: главным арбитром матча за Суперкубок будет женщина

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» будет француженка Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: AFP 2019

Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд.

Роли ассистентов 35-летней судьи доверены француженке Мануэле Николози и ирландке Мишель О’Нил. Четвертым рефери будет турок Джюнейт Чакыр. В матче будет использоваться система VAR. В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Футбол

Суперкубок 2019
14.08.2019, 22:00

Ливерпуль-Челси-

«Я неоднократно говорил, что у женского футбола неограниченный потенциал, и я рад, что Стефани Фраппар назначена главным арбитром Суперкубка УЕФА этого года вместе с ассистентками Мануэлой Николози и Мишель О’Нил. Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира-2019 США — Голландия (2:0). Стефани стала первой женщиной-арбитром, обслужившей матч французской Лиги 1. Случилось это в апреле 2019 года на матче 34-го тура «Амьен» — «Страсбур» (0:0). В сезоне-2019/20 Фраппар будет судить матчи мужского чемпионата на постоянной основе.

Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на матче мужских команд в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила швейцарка Николь Петинья.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) на стадионе «Бешикташ Парк».

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