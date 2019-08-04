Томасов вышел на второе место в списке бомбардиров «Астаны» в еврокубках
Марин Томасов, который оформил
Марин Томасов, который оформил
При этом Марин переместился в списке бомбардиров клуба в турнирах под эгидой УЕФА сразу на второе место. Больше него забивал лишь Патрик Твумаси, на счету которого 15 голов.
За счет
Также благодаря этим трем голам Томасов сумел обойти Фокси Кетевоама по голам за клуб во всех турнирах, теперь у Марина их 35. Но впереди еще Жуниор Кабананга с 42 мячами, Танат Нусерабев (54) и Патрик Твумаси (69).