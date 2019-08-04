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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов вышел на второе место в списке бомбардиров «Астаны» в еврокубках

Марин Томасов, который оформил хет-трик в ворота чемпиона Андорры «Санта Коломы», благодаря чему «Астана» выиграла и прошла дальше в Лиге Европы, довел счет своих голов в еврокубках до семи, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Источник: Reuters

При этом Марин переместился в списке бомбардиров клуба в турнирах под эгидой УЕФА сразу на второе место. Больше него забивал лишь Патрик Твумаси, на счету которого 15 голов.

За счет хет-трика 31-летний хорват обошел Жуниора Кабанангу, Марина Аничича, у которых по шесть голов, а также Бауыржана Джолчиева, который пять раз огорчал соперников «Астаны» по еврокубкам.

Также благодаря этим трем голам Томасов сумел обойти Фокси Кетевоама по голам за клуб во всех турнирах, теперь у Марина их 35. Но впереди еще Жуниор Кабананга с 42 мячами, Танат Нусерабев (54) и Патрик Твумаси (69).

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