Томасов вышел на второе место в списке бомбардиров «Астаны» в еврокубках

Источник: Reuters

При этом Марин переместился в списке бомбардиров клуба в турнирах под эгидой УЕФА сразу на второе место. Больше него забивал лишь Патрик Твумаси, на счету которого 15 голов.

За счет хет-трика 31-летний хорват обошел Жуниора Кабанангу, Марина Аничича, у которых по шесть голов, а также Бауыржана Джолчиева, который пять раз огорчал соперников «Астаны» по еврокубкам.